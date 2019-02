Antti Kaikkoselta varoitus kokoomukselle: ”Veroetu olisi useita kymmeniätuhansia euroja”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo kaipaavansa realismia liikennekeskusteluun.

”Liikennekeskustelussa on syytä palauttaa jalat maanpinnalle. Sähköautoihin mattimeikäläisellä ei yksinkertaisesti ole varaa. Polttomoottoriautojen kielto on haihattelua. Liikenteen päästöjen vähentämisessä on ylipäätään haettava keinoja, jotka ovat realistisia ja vaikuttavat olemassa olevan autokannan päästöihin.”

”Meillä on käytössä miljoonia polttomoottoreita autoissa ja työkoneissa. Merkittävä osa näistä on käytössä vielä 10–20 vuoden päästäkin. Nykyisen autokannan merkitys on välttämätöntä ymmärtää, kun ratkaisemme ilmastohaastetta”, muistuttaa Puolangalla ja Suomussalmella puhunut Kaikkonen.

Kaikkonen ei pidä järkevänä kokoomuksen ehdotusta siitä, että auton hankinnan verotuksesta siirryttäisiin kokonaan käytön verotukseen. Tämä olisi Kaikkosen mukaan ilmastovastainen teko. Uuden auton oston yhteydessä maksettava autovero on nykyisellään erittäin voimakkaasti porrastettu päästöjen mukaan.

”Kokoomus vaikuttaa unohtaneen, että tällä vaalikaudella tehtyjen veronkevennysten jälkeen autovero on pienipäästöisimmillä autoilla enää noin 1000–2000 euroa. Suurimman hyödyn autoveron poistamisesta saisivatkin kaikista suuripäästöisimpien autojen ostajat, joissa veroetu olisi useita kymmeniätuhansia euroja.”