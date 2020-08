Antti Kurvinen: ”Aina on riski siitä, että joku pettyy sitten liikaa”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kirjoitti tänään Twitterissä, ettei asetu ehdolle puolueen puheenjohtajakisaan.

Kuten politiikan tapoihin kuuluu ja miksei näin olisi voinut ollakin, medialle Kurvinen kuvasi kyseessä olleen erittäin vaikean ja pitkällisen harkinnan.

– Kyllä tässä koko heinäkuu on mennyt, Kurvinen sanoi medialle tänään Nokialla, jossa keskustan työvaliokunta ja ministeriryhmä ovat koolla.

– Olen ollut vuoden eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen erinomaisen hyvin viihtynyt tässä tehtävässä ja ehkäpä jonkun mielestä pärjännytkin. Haluan tätä työtä jatkaa, Kurvinen totesi.

Hän totesi, että kun on laaja ja ehkä vähän tiukkakin kisa puheenjohtajuudesta käynnissä, jonkun pitää myös tuoda vakautta.

Kenenkään puheenjohtajaehdokkaan taakse Kurvinen ei aio asettua.

Kurvinen sanoo suoraan, että puheenjohtajakisa on herättänyt jo nyt aika suuria tunteita puolueväessä.

– Tietysti on tunteita herättänyt se, että istuva puheenjohtaja on kisassa mukana ja hänellä on vastaehdokkaita.

Kurvisen mukaan tunteet tuppaavat usein ainakin keskustassa lämpenemään kisan aikana.

– Siksi on ihan hyvä, että on myös niitä henkilöitä, jotka voivat siinä hoitaa päivittäistä arkea ja olla sen kilpailun ulkopuolella.

Kurvisen mukaan on olemassa myös mahdollisuus, kun on vahvoja ehdokkaita, että keskustan sisälle tulee kahtiajakoja tai jakoja pienempiinkin ryhmiin ehdokkaiden ympärille.

– Tietysti on mahdollisuus aina siitä, että jonkun ehdokkaan tai joidenkin ehdokkaiden kannattajat pettyvät liikaa. Ainahan tulee vaaleissa ja kilpailuissa, kuka ei voita, niin tulee pettymyksen tunteita. Aina on riski siitä, että joku pettyy sitten liikaa ja jää jotakin railoja. Kun on vahvoja ehdokkaita, vahvoja persoonia, kuten nyt on kisaan lähtenyt ja kisassa on puolueen istuva varapuheenjohtaja, puolueen istuva puheenjohtaja sekä suosittu ministeri, silloin on aina mahdollisuus, että porukka jakaantuu väärällä tavalla. Siksi minusta on hyvä, että on myös niitä henkilöitä, jotka vakauttavat tilannetta ja tuovat jatkuvuutta.

– Jonkun pitää hoitaa tämä budjettiriihi ja nämä päivittäisetkin asiat.