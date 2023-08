Antti Kurvinen: ”Vetoan nyt teihin valtiovarainministeri Purra, jotta ette pettäisi aivan kaikkia lupauksianne autoilijoille”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kuvasi ryhmänsä kesäkokouksen puheessa tänään Tampereella hallituksen viimeaikaista menoa. Johannes Ijäs Demokraatti

Hän totesi, että eduskuntavaaleista on kulunut lähes viisi kuukautta ja kokoomuksen ja perussuomalaisten pitäisi olla toteuttamassa suuria lupauksia, joita ne ihmisille ennen vaaleja antoivat. Näin ei nyt kuitenkaan ole. Hallituksen tilanne on Kurvisen mukaan sekasortoinen, ulkomailla kirjoitetaan ”kauhukabinetista” ja meno on kuin Trumpin Amerikassa.

– RKP:n toiminta muistuttaa Hamletia: ollako vai eikö olla, kuului ryhmäpuheenjohtajan analyysi.

Kurvisen mukaan syy sekasortoon ei ole mediassa, tutkijoissa tai oppositiossa.

– Syy on vain ja ainoastaan hallituksessa. Yksi on varmaa: näin ei voi jatkua. Ajelehtimisen pitää päättyä. Suomea pitää alkaa johtaa. Ihmisten asioita pitää alkaa hoitaa. Vaalilupaukset pitää toteuttaa, Kurvinen sanoi.

HÄNEN mukaansa keskustasta tulee tukea, jos hallituksen esitykset ovat Suomen kannalta oikeita.

– Keskustan eduskuntaryhmä ei tule oppositiossa vastustamaan vastustamisen vuoksi.

Kurvisen mukaan keskustan linja on, että ihmisarvo on jakamaton ja että perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle eikä Suomessa saa olla minkäänlaista sijaa rasismille.

– Mutta tämä ei tarkoita sitä, että olisimme jotenkin sinisilmäisiä maahanmuuton todellisille ongelmille, joita. Sanon erittäin painokkaasti, että on aivan kaksi eri asiaa olla maahanmuuttokriittinen tai olla rasisti, Kurvinen sanoi.

Hän totesi, että keskustalaiset ovat aina historiassa vastustaneet ääriliikkeitä – niin äärioikeistoa kuin kommunismia.

Kurvinen sanoi, että alkiolaisesta näkökulmasta nykyinen Suomen ilmapiiri on suurin piirtein sellainen, että, jos et ole rasisti-natsi, olet vihervasemmistolainen. Tämä on hänen mukaansa alkiolaisesta näkökulmasta sairasta ja vaarallista.

Kurvinen sanoi, että keskustan oppi-isä Santeri Alkio puhui siitä, että ihmisyys on asetettava kaiken politiikan lähtökohdaksi.

– Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra on sanonut, että politiikassa ei tarvita empatiaa. ON pakko sanoa, että tällainen ajattelu on mitä kauimpana Alkion ajatuksista.

Kurvinen kritisoi perussuomalaisia myös sen entisen puheenjohtajan sanoilla.

– Perussuomalaisten edeltäjä oli kuuluisa ja tunnetta Suomen Maaseudun Puolue (SMP). PS:n entinen puoluejohtaja Timo Soini kirjoitti kesällä, että nykyinen PS on hylännyt täysin SMP:n aatteen ja arvopohjan. Tämä on helppo uskoa, kun lukee Orpon hallituksen hallitusohjelmaa. SMP oli tunnettu siitä, että se puolusti heikoimmassa asemassa olevia. Oli niin sanotusti pienen ihmisen asialla.

KURVINEN otti kantaa myös hallituksen sote-säästöihin. Hänen mukaansa puolentoista miljardin säästöt tietävät ”karmeaa kyytiä maakunnissa”, kun hyvinvointialueilla on jo nyt taloudellista vajetta.

– Hallituksen linja tulee keskittämään vanhus- ja terveyspalvelut. Tästä tulevat kärsimään erityisesti kääntyvät ikääntyneet suomalaiset. Eettisesti ja perustuslaillisestikin on kyseenalaista, että hallitus aikoo lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa.

Kurvinen sanoi toivovansa, että valtiovarainministeri Riikka Purra muistaisi budjettiesityksessään vähän SMP:n juuria ja peruisi vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvat leikkauksensa.

– Toivon arvoisa Riikka Purra, että teiltä löytyisi sitä empatiaa edes vammaisia ja vanhuksia kohtaan.

– Toivottavasti SMP:n eli ”Maaseudun Puolueen” perintö näkyisi siinä, että Riikka Purra valtiovarainministerinä ei budjettiesityksessä romuttais lähipalveluja etenkään maaseudulla, jossa etäisyydet ovat pitkiä.

MYÖS meskustan mielestä säästöjä tulee tehdä. Kurvinen muistutti puolueensa linjanneen vaaliohjelmassa että se leikkaisi 2,5 miljardia hallituksen 4 miljardin sijaan.

– Lisäksi keskusta ei kohdentaisi leikkauksia sote-palveluihin.

Kurvinen sanoi keskustan olevan valmis myös ”reiluihin työmarkkinauudistuksiin”, joilla Suomen työelämästä tehdään kilpailukykyisempää ja joustavampaa.

Kurvinen tarttui myös bensakeskusteluun.

– Perussuomalaisten kellokkaat lupasivat, että polttoaineen hinta laskee. Luettuani hallitusohjelmaa olen kuitenkin huomannut, ettei oikeistohallituksen poliittisilla päätöksillä pumppuhinta ei ole laskemassa.

Kurvinen kysyi valtiovarainministeri Purralta, johtiko perussuomalaiset ihmisiä vaalien alla harhaan.

Kurvinen sanoi, ettei keskusta koijjannut ketään katteettomilla lupauksilla tai perättömillä iltasaduilla, vaan puolue antoi vain muutaman konkreettisen vaalilupauksen niin sanotulla kymppilistallaan. Yksi niistä oli ammattidieselin toteuttaminen Suomessa niin, että liikenteen pienyrittäjien tilanne paranisi ja Suomen kuljetusten kilpailukyky kohenisi. Ammattidieselistä on olemassa valmis luonnos hallituksen esitykseksi valtiovarainministeriössä.

– Valitettavasti myös ammattidiesel puuttuu uuden hallituksen hallitusohjelmasta. Vetoan nyt teihin arvoisa valtiovarainministeri Purra, jotta ette pettäisi aivan kaikkia antamianne lupauksia autoilijoille, toteuttakaa ammattidiesel ensimmäisessä budjettiesityksessänne, Kurvinen latasi.

PUHEENSA päätteeksi Kurvinen sanoi, ettei keskustan tilanne puolueena ei ole helppo. Oppositiossa olo ei ole helppoa.

Kurvinen sanoi, että keskustan tilanteeseen sopii vapaa mukaelma Nälkämaan laulua:

– Gallupit lie hankalia olkoon vaan, politiikan toimittajat kitsaita – siis presidentinvaaleissa kilpaillaan! Meidän on uudesta luotava puolue – raukat vain menkööt populistien taa! Kurvinen sanoi.

Uutista korjattu tekemällä puheen kirjalliseen versioon puhutussa puheessa tulleita muutoksia.