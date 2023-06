Antti Lindtman ei usko tilanteen olevan ohi – ”Eihän tässä nyt pöytä tullut putsatuksi”

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) sai luottamuksen jatkaa tehtävässään, mutta suurin osa RKP:n kansanedustajista, mukaan lukien RKP:n kaikki ministerit, äänestivät oppositiorintamassa epäluottamusta. Johannes Ijäs Demokraatti

– Ydin on tässä se, että kyllähän tämän hallituksen arvokompassissa on nyt aika paljon säätämisen tarvetta, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman summaa päivän tapahtumia.

Junnila sai eduskunnan luottamuksen äänin 95-86. Tyhjää äänesti 3 ja poissa oli 15 edustajaa.

Vihreät oli esittänyt eilen epäluottamuslausetta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) ”tämän kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin”. Esitystä kannatettiin käydyssä hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa.

Junnila on kiistänyt yhteydet liikkeisiin.

– Sillä, minkälaisen linjan hallitus ottaa suhteessa ääriliikkeiden ja uusnatsismin kanssa liehakointiin, on merkitystä. Se viesti, joka tästä nyt lähtee, ei ole hyvä viesti – ei kotimaahan eikä myöskään ulkomaille, Lindtman kommentoi Junnilan saamaa luottamusta.

Hän ei usko, että tilanne on vielä ohi.

– Tämä on luonut hallituspuolueiden sisällekin täysin poikkeuksellisen tilanteen, jossa ministeri ei nauti paitsi opposition niin ei myöskään yhden hallituspuolueen luottamusta. Ei sellaista ole nähty suomalaisessa politiikassa ainakaan niin kauan kuin itse olen sitä seurannut. Veikkaan, että reagointi tähän jatkuu niin kotimaassa kuin myös ulkomailla.

ELINKEINOMINISTERI tapaa ottaa matkoilleen myös yritysvaltuuskuntia edistämään suomalaista bisnestä ja vientiä.

Kun Lindtmanilta kysyy arviota, millaista halua yrityksillä on tämän episodin jälkeen lähteä Junnilan matkaan, hän arvioi, että on vaikea ajatella, ettei asialla olisi vaikutusta.

– Eihän tässä nyt pöytä tullut putsatuksi, vaan kyllä kaikesta päätellen voi nähdä, että keskustelu ministeri Junnilan ympärillä tulee jatkumaan. Minkälaista reagointia yrityksiltä tullaan näkemään laajemmin kotimaassa tai minkälainen on vastaanotto ulkomailla kumppanimaissamme, se jää nähtäväksi. Mutta vaikea kuvitella, että tällä ei olisi mitään vaikutusta ministerin tehtäviin.

– On täysin poikkeuksellinen tilanne, kun hallituksessa on ministeri, vieläpä elinkeinoministeri, jonka tehtäviin kuuluu Suomen kaupallisten etujen edistäminen ulkomailla, että hänellä ei ole tehtävässään yhden hallituspuolueen luottamusta.

Lindtman toteaa, että tämän päivän tapahtumista on vaikea nähdä, kuka hallituksessa voitti.

– Tässä on kyllä vaikea nähdä voittajia. Kyllä nyt kokoomuksen ja pääministerin vastuulla on tarkistaa hallituksen arvokompassia, koska nyt se on selvästi vino. Tässä hallituspuolueiden toimesta annettiin tuki ministerille. Samalla äänestyksessä oli kyse siitä, minkälaisen asennon kokoomus ottaa tällaisten ääriliikkeiden ja uusnatsiajattelun kanssa liehakointiin. Ja nyt se viesti, joka tästä tuli, ei ole hyvä.

TUORE elinkeinoministeri Junnila (ps.) on pahoitellut monta kertaa menneitä puheitaan, joista on keskusteltu julkisuudessa hänen nimityksensä myötä. Tänään hän esitti pahoittelunsa myös RKP:n eduskuntaryhmässä.

Esillä ovat olleet muun muassa Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88.

Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen. Numero arvottiin Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

– Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti, Junnila on kirjoittanut tviitissään.

MUUN muassa Yle on uutisoinut Junnilan puhuneen kesällä 2019 äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman tapahtumassa Turussa. Kansallismielisten liittouma on itse kertonut olevansa kansallismielisten ja isänmaallisten henkilöiden yhteistyöjärjestö. Junnila on todennut, että kyseessä oli Turun terrori-iskun muistotilaisuus. ”Kyseessä oli iskun uhrien muistoa kunnioittava tilaisuus, ei mielenosoitus tai poliittinen tapahtuma”, Junnila on todennut. Iltalehti kertoo, että tapahtumassa olisi ollut paikalla myös lakkautetun uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä. Junnila on antanut ymmärtää, ettei hänellä ollut etukäteen ”sen enempää tietoa” tapahtuman osallistujista.

Junnila on sanonut Facebookissa, ettei enää osallistuisi ”vastaavaan tilaisuuteen”. ”Tilaisuuden liepeillä on mediatietojen mukaan häärinyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita. PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on”, Junnila itse on kirjoittanut.