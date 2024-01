Antti Lindtman jyrähtää: ”Milloin pääministeri viheltää pelin poikki?”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman siteeraa Facebook-päivityksessään valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa

yhteiskunnassa:

”Hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä tekemään työtä rasismin vähentämiseksi”, siinä lukee.

– Tähän koko Orpon hallitus syksyllä tiedonannossaan sitoutui, Lindtman muistuttaa.

– Vain muutamaa kuukautta myöhemmin saman hallituksen kehitysministeri puhuu väestönmuutoksesta ja pyrkii rajoittamaan ei-syntyperäisten suomalaisten oikeutta toimia kansanedustajina, Lindtman jatkaa.

Hän viittaa siihen, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) kommentoi Turun Sanomille presidentin perustuslaillista syntyperäisyysvaatimusta ja sen mahdollista laajentamista ministereihin ja kansanedustajiin. Laajentamista oli aiemmin väläyttänyt Ylen vaalikoneessa perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho.

Tavio tukee Halla-ahon kantaa ja pitää Turun Sanomien mukaan riskinä, että ylimmän vallan käyttäjiksi tulisi vieraan vallan edustajia.

– Pidän tätä riskinä käynnissä olevan väestönmuutosprosessin vuoksi, Tavio sanoo lehdelle.

Hän puhui lehdessä myös turvapaikkapolitiikkaan viitaten ”islamisaation torjumisesta”.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) on jo aiemmin katsonut, että ministeri viittaa väestönvaihtona tunnettuun salaliittoteoriaan. Tavion itsensä mielestä häntä leimataan.

LINDTMAN toteaa myös, että ”hallituksen riveistä kyseenalaistetaan vapaan tiedonlevityksen perusperiaatteita, nimitetään luotettavaa ja puolueetonta mediaa propagandaksi ja vaaditaan leikkausta Ylen rahoitukseen, koska sen uutisointi ei miellytä”.

Hän viitannee ainakin siihen, että presidenttiehdokas Halla-aho sanoi tiistaina Ilta-Sanomien vaalitentissä, että Ylen rahoituksesta olisi perusteltua leikata ankaralla kädellä varsinkin kun kaikesta muusta ja ihmisille tärkeistä palveluista leikataan.

Käytännössä kyse olisi Halla-ahon oman näkemyksen mukaan neljänneksen leikkauksesta (144 miljoonaa euroa), jota perussuomalaisten eduskuntaryhmäkin on vaihtoehtobudjetissaan taannoin esittänyt.

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset kannattavat, että Suomessa on julkisesti rahoitettu yleishyödyllinen yleisradioyhtiö mutta heidän näkemyksensä on, että Yle ei tuota tasapuolista tietoa, vaan on ”erittäin voimakkaasti ideologisesti kallellaan vasemmalle”.

Halla-ahon mielestä Ylessä olisi syytä katsoa peiliin, koska kaikki veronmaksajat eivät jaa Ylen tuotannosta paistavaa ”vihervasemmistolaista maailmankuvaa”.

– Pääministeri Orpo ja pääministeripuolue kokoomus katsovat sivusta, kuinka hallituksen sisältä romutetaan suomalaisen demokratian, ihmisoikeuksien ja vapaan tiedonvälityksen peruspilareita.

Milloin pääministeri aikoo osoittaa johtajuutta ja viheltää pelin poikki? Vai ovatko hallituksen tiedonannon kirjaukset vain sanoja paperilla? Antti Lindtman päättää Facebook-päivityksensä.