Antti Lindtman näpäytti kokoomusta: ”Hallitus on saavuttanut työllisyystavoitteensa”

Ensi vuoden alijäämä on 8,1 miljardia, eikä se ole pieni luku. Velkaan ei pidä suhtautua välinpitämättömästi, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo.

Lindtman piti eduskunnassa sosialidemokraattisen ryhmän ryhmäpuheen vuoden 2023 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa.

Lindtman muistutti samalla, että Suomen velkaantuminen koronapandemian puhjettua on euromaiden neljänneksi pienintä.

”Siis euromaiden neljänneksi pienintä. Olemme toipuneet pandemiasta ensimmäisten joukossa.”

Lindtmanin mukaan työllisyys on käsissä olevan budjettikirjan tärkeimpiä lukuja. Hän viittasi kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan Kai Mykkäsen aiempiin arvioihin, joiden mukaan ”Hallitus on jäämässä murto-osaan itse asettamastaan työllisyystavoitteesta”.

”Miten kävikään? Hallitus on saavuttanut työllisyystavoitteensa. Tehtyjen työtuntien määrä ei ole ollut vuosikymmeniin näin korkealla. Nuorisotyöttömyys on alimmalla tasolla 15 vuoteen. Työllisyysasteessa ero Ruotsiin on kaventunut pienimmäksi tämän vuosituhannen aikana.”

LINDTMAN kertasi puheessaan muun muassa budjettiriihen päätöksiä koskien energiakriisiä ja inflaation vaikutuksia.

”Oppositiosta hallituksen toimia on kritisoitu ja vaihtoehtona on esitetty suurituloisia suosivaa miljardiluokan yleistä tuloverokevennystä. Ehkä on reilua avata suomalaisille eri vaihtoehtojen vaikutukset. Keskituloiselle lapsiperheelle päivähoitomaksut ja työmatkavähennys tuovat käteen yhteensä yli 300 euroa kuukaudessa, yleinen tuloveroale 45 euroa.”

SDP:n ryhmyri otti kantaa myös ilmastotoimiin.

”Hintojen nousun hillitsemiseksi oikeisto-oppositiosta on esitetty myös, että ilmastotavoitteita ja irrottautumista fossiilienergiasta pitäisi lykätä. Tätähän on kokeiltu.Britannian konservatiivihallitus taannoin kehotti lopettamaan viherhumpan, ’Cut the green crap.’ Nyt lontoolainen pienyrittäjä on kaatumassa jopa kymmenen tuhannen punnan energialaskuun. Brittikotitaloudet ovat ennennäkemättömässä ahdingossa.”

Lindtman muistutti, että Virossa, jossa iso osa energiasta on edelleen fossiilista, inflaatio on Euroopan korkein.

”Toisin sanoen niissä maissa, missä on suhtauduttu viivytellen ilmastotavoitteiden toteuttamiseen, kansalaiset maksavat nyt itsensä kipeäksi. Jokainen voi miettiä, kumpi on parempi vaihtoehto: hallittu ja oikeudenmukainen siirtymä pois fossiilisista vai cut the green crap -politiikka?”