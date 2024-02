Antti Lindtman: “Nyt on aika muuttaa suuntaa” – vaati hallituspuolueita pitämään kiinni lupauksistaan

Torin täyttäneet SAK:laisten liittojen edustajat vaativat hallitusta perumaan epäoikeudenmukaisiksi kokemansa sosiaaliturvan leikkaukset ja työlainsäädännön muutokset. Mielenilmaus on osa torstaina ja perjantaina järjestettäviä laajoja työtaisteluita, joihin osallistuu runsaat 300 000 suomalaista palkansaajaa.

– Nämä ihmiset ovat kokoontuneet tänne tärkeästä syystä. Maassa on hallitus, jolta puuttuu korvat ja joka ei halua näitä ihmisiä kuulla. Viestini on se, että suuri enemmistö suomalaisista seisoo heidän takanaan ja SDP seisoo heidän rinnallaan. Hallitus vie Suomea väärään suuntaan, Lindtman kommentoi Demokraatille.

SDP:N vaatimus on Lindtmanin mukaan vastakkainasettelujen ja riitojen suunnan kääntäminen. Hallituksen pitää korjata kurssiaan, kuunnella lakossa olevia ihmisiä ja aloittaa työmarkkinauudistuksistaan tasapuoliset neuvottelut.

– Jos se ei sitä tee, silloin joudumme eduskunnassa esittämään epäluottamusta niille puolueille, jotka ovat nämä ihmiset pettäneet. Ihmisten vaatimus on lopulta vain se, että nyt vallassa olevat puolueet pitävät kiinni niistä lupauksista, jotka he antoivat ennen vaaleja. Vallassa on puolueita, jotka lupasivat, että lakko-oikeuteen ei puutua eikä pienituloisilta leikata. Onko sanansa pitämisen vaatiminen kohtuutonta? Eikös se ole aika oikeutettua?