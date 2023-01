Antti Lindtman puuskahtaa Riikka Purralle: ”Eikö Brexit opettanut mitään?”

Päivän nimi kotimaan politiikassa on perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, tahtoen tai tahtomattaan. Rane Aunimo Demokraatti

Kohu alkoi Iltalehden jutusta, jossa Purra selvittää, että perussuomalaiset ajaa edelleen Suomen EU-eroa.

Perussuomalaisten EU-politiikkaa käsittelevässä ohjelmassa vuodelta 2019 todetaan, että ”perussuomalaiset näkee pidemmän aikavälin strategisena tavoitteena Suomen hallitun EU-eron joko yksin tai osana laajempaa EU-kriittisten maiden joukkoa.”

- Tämä on edelleenkin meidän pitkän tähtäimen strateginen tavoitteemme, Purra sanoi IL:n Suoraan asiaan -ohjelmassa.

UUTTA tai ei, asiaan tartuttiin hanakasti. Esimerkiksi SDP:n Eveliina Heinäluoma piti perussuomalaisten puheenjohtajan puheita Suomen EU-erosta vaarallisina.

– Miltäköhän maailma näyttäisi, jos perussuomalaisten ja heidän eurooppalaisten veljespuolueidensa haaveet Euroopan unionin hajoamisesta olisivat toteutuneet? Suomellakin olisi ollut kylmät paikat Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan keskellä.

Purran linja on vaarallinen Suomelle, suomalaisten taloudelle, hyvinvoinnille ja turvallisuudelle.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman hämmästelee Purran puheita.

– Eikö Brexit opettanut mitään? Jäikö huomaamatta, millaiset tappiot se aiheutti Britanniassa, -40 miljardia, 5,5 % bkt:sta. Samalla kaavalla EU-ero tarkoittaisi Suomelle 15 miljardin köyhtymistä. Talouden leikkaustarpeet kasvaisivat ennennäkemättömälle tasolle. Se tarkoittaisi veronkorotuksia, elintason laskua ja kutistuvia yrityksiä. Puhumattakaan turvallisuudesta.

Lindtman kysyy Twitterissä, mikä olisi ollut Suomen asema viime vuosina, Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen, jos PS:n haave olisi totta ja olisimme EU:n ulkopuolella.

– Olisimme yksin paljaana, kun idästä puhaltaa kylmä tuuli.

Lindtmanin mielestä pyrkimykset hajottaa EU:ta on mahdotonta ymmärtää, vähiten pienen maan edun mukaista.

– Kysymys myös siitä, miten Suomen ääni kuuluu tärkeissä pöydissä – EU-erolla flirttailevan ääni on heikko. Purran linja on vaarallinen Suomelle, suomalaisten taloudelle, hyvinvoinnille ja turvallisuudelle.

KOKOOMUKSEN puheenjohtaja Petteri Orpo flirttaili ps-yhteistyöllä kaksi viikkoa sitten Ilta-Sanomien haastattelussa, mutta on nyt sanoissaan varovaisempi.

– Euroopan unionin jäsenyys on Suomen tärkein ulko- ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Myös teollisuutemme ja vientimme tarvitsee Eurooppaa ja sen sisämarkkinoita. Suomen paikka on lännessä. EU-eron tavoittelu on isänmaalle vahingollista ja vaarallista, Orpo kirjoittaa Twitterissä.

Purra kommentoi omia sanomisiaan myöhemmin torstaina Twitter-tilillään.

– Näyttää tulleen joillekin yllätyksenä, että voimassa oleva EU-ohjelmamme (2019) on voimassa. Tätähän kysyttiin. Tai sitten ei tullut, mutta miksi jättää yksikään mahdollisuus heiluttaa Venäjä-korttia käyttämättä.