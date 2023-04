Antti Lindtman pyrkii SDP:n puheenjohtajaksi – katso video!

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo tavoittelevansa sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajuutta ensi syksyn puoluekokouksessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lindtman kertoi asiasta tänään Facebook-sivuillaan live-lähetyksessä.

– Vaikuttaminen on ollut intohimoni jo nuoresta pitäen, Lindtman totesi.

– Kun sydämessä on palo ja valo, on vastattava myöntävästi.

Lindtman sanoi näkevänsä Suomen tulevaisuuden myönteisenä.

– Mutta se ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii paljon työtä yhdessä. Meillä on omat haasteemme ja sitten on maapallon yhteiset haasteet kuten vaikkapa ilmastonmuutoksen torjunta. Samaan aikaan tässä ajassa on paljon mahdollisuuksia.

Lindtmanin mukaan avoin, ennakkoluuloton ja kansainvälinen Suomi on tärkeä osa ratkaisua.

– Sosialidemokraatit on aina ollut edistyksen ja yhteistyön puolue. Me olemme historian saatossa rakentaneet yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen on arvokas ja voi yltää parhaimpaansa. Sitä yhteiskuntaa olemme rakentaneet yhteistyöllä. Nuo ovat kestäviä arvoja tänäänkin. Jos tulen valituksi SDP:n puheenjohtajaksi, tällä tiellä haluan jatkaa, Lindtman sanoi Facebook-videollaan.

– Siis kestävän kehityksen kärjessä kohti entistä vahvempaa, avointa, edistyksellistä ja kansainvälistä Suomea, Lindtman tiivisti viestinsä.

Pääministeri Sanna Marin on kertonut, ettei tavoittele jatkokautta SDP:n puheenjohtajana.