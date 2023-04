Antti Lindtman: ”Tilanne on muuttumaton”

SDP:n eduskuntaryhmä piti tänään kokouksen eduskunnassa. Kokouksen jälkeen ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi medialle, että ryhmässä käytiin muun muassa hallitustunnustelutilannetta läpi. Johannes Ijäs Demokraatti

– Ehkä yhteenveto on se, että vaikuttaa siltä, että tilanne on hallitustunnustelykysymyksiin annettujen vastauksien jälkeen ollut parin päivän ajan aika muuttumaton.

– Pallo on nyt kokoomuksella, hallitustunnustelija (Petteri) Orpolla. Heidän pitää päättää, mistä suunnasta hallitusratkaisua haluavat lähteä hakemaan. Tietenkin siihen vaikuttavat talouden kysymykset, mutta nyt myös entistä tärkeämmäksi noussut kysymys, kuinka korkealle asetetaan kunnianhimo ilmastonmuutoksen torjunnassa ja toisaalta siihen liittyvissä mahdollisuuksissa sekä miten nähdään Suomen tulevaisuus. Onko Suomi avoin, kansainvälinen ja edistyksellinen ja nähdäänkö se myös osana entistä vahvempaa Suomea? Mitä asioita hallitustunnustelija nyt painottaa, se on varmaan se ratkaisu.

– Me olemme valmiita rakentavalla otteella tarjomaan vaihtoehtoamme. Pallo on nyt kokoomuksella ja meidän ryhmä on tässä hyvin rauhallinen, odottavaisella kannalla.

Lindtmanin mukaan SDP:n eduskuntaryhmällä on laaja yhteisymmärrys siitä, että sotesta, koulutuksesta ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvasta ei leikata.

– Mikäli tämä täyttyy, silloin totta kai olemme valmiita rakentavalla otteella osallistumaan tunnusteluihin. Jos sitten tämän reunaehdon puitteista ja kun se täyttyy, on halua kutsua meitä hallitusneuvotteluihin, silloin olemme kyllä valmiita.

SDP:N varapuheenjohtaja Matias Mäkysen tuntuma eilen oli, että Orpon ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran ensisijainen vaihtoehto on porvaripohja ja oikeistohallituksen muodostaminen.

Lindtman arvelee Mäkysen ja aiemmin puheenjohtaja Sanna Marinin (sd.) esittämän arvion perustuvan siihen, kuinka paljon kuluneiden viikkojen aikana on ollut yhteydenpitoa SDP:n suuntaan ja toteaa, että arviosta on vaikea olla eri mieltä.

– Ei minulla ole tähän arvioon oikeastaan mitään lisättävää eli pallo on nyt kokoomuksen päässä.

Omia veikkailuja Lindtman ei lähtenyt tekemään.

– Todennäköisyyksiä kannattaa ensi sijassa kysyä hallituksen muodostajalta.

– Enemmänkin keskitymme siihen, että tarjoamme oman vaihtoehdon ja pidämme kiinni reunaehdoistamme. Mielenkiinnolla nyt odotamme, mihin hallitustunnustelija kokoomus päätyy, painottavatko he aika isoja ja nopeasti tehtäviä säästöjä ja sopeutuksia vai enemmänkin Suomen talouden ja tulevaisuuden kannalta pitkän aikavälin talouden vahvistamista kuten esimerkiksi vastauksia työikäisen väestömäärän vähenemiseen tai mahdollisuuksia, joita liittyy valtavaan maailmalla menossa olevaan vihreään siirtymään.

LINDTMAN kommentoi hiljattain Ilta-Sanomille sitä, että kokoomus oli jättänyt hallitustunnustelijalle vastatessaan kynnyskysymyksiensä joukosta pois 6+3 miljardin sopeutustarpeen kahdelle seuraavalle vaalikaudelle. Lehti kirjoitti Lindtmanin sanoneen, että talouskysymyksissä kaikkein suurimmat erot SDP:n ja kokoomuksen välillä näyttäisivät tasoittuneen. Orpo on sittemmin ilmoittanut pitävänsä yhä 6+3-tavoitteesta kiinni.

Kysyttäessä, onko jotain lähentymistä kokoomuksen ja SDP:n välillä tapahtunut, Lindtman toteaa nyt, että on parempi, että kukin puolue kommentoi omia linjauksiaan.

– Itse kiinnitin huomiota siihen, että mikään muu puolue kristillisdemokraatteja tai (Harry) Harkimoa (liik.) lukuun ottamatta, ei ollut valmis sellaisenaan kuittaamaan valtiovarainministeriön (esittämää) kuuden miljardin sopeutusta. Se oli se päähuomio. Toinen huomio oli se, että kokoomuksen (hallitustunnusteluvastausten) kynnyskysymyksiin sitä ei tullut.

Eilisestä Orpon tiedotustilaisuudesta Lindtman taas oli noteerannut sen, että toisin kuin ennen vaaleja termit kuusi miljardia ja kynnyskysymys eivät enää esiintyneet Orpon puheessa samassa lauseessa.

– Voiko siitä sitten jotain johtopäätöksiä tehdä, mene ja tiedä, mutta ainakin itse tällaisen havainnon tein.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN esittämä kuuden miljardin euron sopeutus yhdessä vaalikaudessa edellyttää myös sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta leikkaamista, opasti VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä eilen Helsingin Sanomille.

Lindtman toteaa, että tämäkin puheenvuoro, kuten usein vaalien jälkeen tapahtuu, on realismin lisääntymistä siinä, mitä tämän mittaluokan sopeutukset hyvinvointipalveluihin tarkoittaisivat. Vaalikeskusteluissa Lindtmanin mukaan tämä ei tullut selvästi ilmi.

– Verrattuna vaalikeskusteluihin olen ollut havaitsevinani, että jonkin verran realismia on tullut lisää mukaan siihen, mitä esimerkiksi kuusi miljardia tarkoittaisi edes valtaosin menosopeutuksina tehtävänä meidän terveyskeskuksissamme ja vanhuspalveluissa sekä myös koulutuksessa ja sosiaaliturvassa. Varmasti se oli VM:ltä tällainen muistutus realismista, mitä miljardiluokan säästöt tarkoittavat.

SDP toi oman kynnyskysymyksensä esiin vastatessaan hallitustunnustelija Orpolle. SDP ei siis sotesta, sosiaaliturvasta tai koulutuksesta leikkaisi, vaikka sekin näkee sopeutustoimille muutoin tarvetta.

”SDP on valmis osallistumaan hallitukseen, joka edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja

ympäristöllisesti kestävää politiikkaa ja joka ei kohdista leikkauksia hyvinvointivaltion perustehtäviin

kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen tai sosiaaliturvaan. Tämä tarkoittaa myös

sitoutumista ihmisarvon kunnioitukseen sekä kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan”, SDP:n eduskuntaryhmän vastauksessa todetaan.