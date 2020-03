Antti Lindtmanille luovutettiin kunniaristi – taustalla historiallinen päätös

Rintamaveteraaniliitto luovutti tänään eduskunnassa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Antti Lindtmanille puolustusministerin myöntämän Rintamaveteraaniliiton kunniaristin.

Johannes Ijäs Demokraatti

– Olemme tulleet tänne kunnioittamaan sitä työtä, jota olet tehnyt veteraanien hyväksi. Annamme suuren arvon sille, millä tavalla se työ on tehty. Se on rakentunut sellaiseen ryhmien väliseen yhteistyöhön, joka ylipäätänsäkin on kaikkien pitkälle menevien edistysaskeleitten äiti. Näin täytyisi toimia – puuttumatta eduskunnan toimintatapoihin muuten – laajemminkin, jotta saataisiin Suomen tasavallan hyvinvointia kehitetyksi. Tämä hyvinvointiaskel on tapahtunut rintamasotilaitten hyväksi, Rintamaveteraaniliiton hallituksen puheenjohtaja Matti Louekoski sanoi luovuttaessaan kunniaristin Lindtmanille.

Paikalla Rintamaveteraaniliitosta olivat myös sen toiminnanjohtaja Heikki Karhu sekä valtuuston puheenjohtaja, kenraaliluutnantti evp Antti Simola.

Lindtman kuvasi saamaansa tunnustusta suureksi kunniaksi.

– Suurella ylpeydellä kannan tätä merkkiä rinnassa aina, kun sopiva tilaisuus tulee.

Eduskunnan kaikki puolueet oppositiosta ja hallituksesta sekä Liike Nyt käsittelivät viime syksyn aikana rintamaveteraanien neuvottelukunnan ja veteraaniliittojen valtuuskunnan esityksiä veteraanien aseman parantamiseksi.

Marraskuussa Antti Lindtmanin johdolla kerrottiin veteraanien rintamalisän historiallisen suuresta korottamisesta nykyisestä 50 eurosta 125 euroon. Myös sotaveteraanien puolisoiden pääsyä kuntoutukseen helpotettiin.

– Viime vaalikaudella nykyinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) otti yhteyttä ja kysyi, olisiko tästä mahdollista löytää hallitus–oppositioyhteistyön ylittävää rajaa ja hoitaa näitä kunnialla. Totesin, että ilman muuta, Antti Lindtman sanoi.

Päätökset sotiemme veteraanien aseman parantamiseksi ovat Lindtmanin mukaan edellyttäneet sitä, että on ollut kollegoja, jotka ovat halunneet katsoa asiaa rakentavasti.

– Jotta merkittäviä ja tietyllä tapaa jopa historiallisia päätöksiä on saatu aikaiseksi, se ei olisi ollut mahdollista ilman, että tässä talossa eduskuntaryhmien puheenjohtajakollegat ovat osanneet nähdä yhteistyön arvon ja sen aseman, jonka sotiemme veteraanit ansaitsevat.

Puolustusministeri Antti Kaikkoselle on myös luovutettu kunniaristi.