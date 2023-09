Antti Lindtmanilta ryöpytys hallitukselle: ”Nyt sekin ollaan viemässä” – pääekonomistiltakin varoitus: ”Budjetilta uhkaa pudota pohja pois”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvostelee hallituksen suunnittelemia sosiaaliturvaleikkauksia. Rane Aunimo Demokraatti

– Me olemme tilanteessa, jossa saatamme olla jo tällä hetkellä taantumassa. Rakentaminen on ajautumassa kriisiin, työttömyys on nousemassa, tulee todennäköisesti nousemaan ennätysvauhtia. Ja tässä tilanteessa heiltä, jotka jo ennestään menettävät puolet tuloistaan, eli työttömiltä, ollaan tekemässä historiallisen suuret jättileikkaukset niin, että vaikkapa tavallinen keittäjä tai tai tarjoilija, niin hänen työttömyysturvansa on tippumassa lähelle peruspäivärahatasoa.

– Tämä on todella kaukana pohjoismaisesta ajattelusta, johon kuuluu riittävä ansioturva ja mahdollisuus kouluttautua uudelleen, ja nyt sekin ollaan viemässä aikuiskoulutustuen lakkauttamisen myötä. Tämä kaikki tulee iskemään kuntatalouteen, pahentamaan kuntatalouden tilannetta ensi vuonna ja nyt tähän hallituksen pitäisi herätä, Lindtman linjasi puoluejohtajien paneelissa Kuntamarkkinoilla.

Kokoomusta keskustelussa edustanut varapuheenjohtaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sen sijaan puolusti leikkauksia taantumankin tilanteessa.

– Meillä on hallitusohjelma, jota lähdetään nyt viemään eteenpäin. Totta kai arvioidaan kokonaisuutta, ihan kaikkien toimien kokonaisuutta koko ajan, hän muotoili.

Ikonen viittasi valtion velkaantumiseen sanoessaan, että sopeutuksia on haettava, jotta hyvinvointivaltiota voidaan ylläpitää.

– Kun katsomme kuntakenttää, me itse asiassa tehtiin tahtotilalinjaus: me ei haluta tehdä koulutussäästöjä ja me olemme käytännössä tehneet sen linjauksen, että kunnilta ei ole lähdetty leikkaamaan vosseja (valtionosuuksia). Siellä on pieni indeksijarru, mutta sen merkitys kuntataloudessa on varsin maltillinen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolestaan kritisoi hallitusta siitä, että hallitus ei ole tehnyt kokonaisvaikutusarviota sosiaaliturvaleikkauksista.

– Esimerkiksi asumistuen leikkauksista nähdään jo nyt, että työllisyysargumentilta on pudonnut pohja jo. Asumistuen leikkaukset leikkaavat esimerkiksi työssäkäyvien suomalaisten tuloja, siis kolmasosan työssäkäyvistä asumistuen saajista ennakoidaan tipahtavan kokonaan tuen ulkopuolelle. Suojaosien poistot vähentävät, siis poistavat ihmisiltä kannusteita, mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen poistaa esimerkiksi sote- ja kasvatusalalla erittäin tärkeän keinon, joiden kautta ihmisillä on ollut mahdollisuuksia myös edetä omalla urallaan, pätevöityä esimerkiksi uuden varhaiskasvatuslainsäädännön mukaisesti.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio puolestaan muistutti tilaisuudessa, että valtiovarainministeriön budjettiesityksen jälkeen on jo julkaistu synkkiä talousennusteita, jotka povaavat ennakoitua heikompaa talouskasvua ja korkeampaa työttömyyttä.

– Jos näin käy, budjettiesitykseltä ja budjetilta uhkaa pudota pohja pois. Budjettiin sisällytetyt hallituksen linjaukset leikkaavat jo nyt kuntien rahoitusta jonkin verran, ei rajusti mutta jonkin verran niin, että näiden vastapainoksi ei ole sovittu vastaavan suuruisia menosäästöjä. Tilanne on erityisen vaikea niissä kunnissa, joissa sote-siirto leikkaa kuntien peruspalvelujen valtionosuutta rajusti tänä ja ensi vuonna.