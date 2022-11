Antti Rinne joutui keskeyttämään puheet eduskunnassa – tästä oli kyse

Eduskunnan puhemies Antti Rinne joutui keskeyttämään hetkeksi keskustelun kokoomuksen välikysymyksen aikana, kun salin lehtereiltä alkoi kuulua meteliä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Metsäliikkeen ja Elokapinan aktivistit tiedottivat pian selkkauksen jälkeen, että he osoittivat mieltä täysistuntosalin yleisölehterillä kesken EU:n ennallistamisasetusehdotusta koskevaa välikysymyskeskustelua. Mielenosoittajat nousivat seisomaan ja näyttivät kansanedustajille banderollia: ”Aiotteko todella pysäyttää luontokadon?”.

Mielenosoittajat halusivat muistuttaa kansanedustajia, mistä asetusehdotuksessa on kyse.

− Suomen luonto on hätää kärsimässä. Valtiovalta on lupauksistaan huolimatta surkeasti epäonnistunut luontokadon pysäyttämisessä kerta toisensa jälkeen. Nyt Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Ennallistamisehdotuksesta käyty kiistely on antanut aihetta surulliselle kysymykselle: onko iso osa kansanedustajista tosiasiassa sitoutunut tähän tavoitteeseen? mielenilmaukseen osallistunut Eevi Tiihonen kommentoi tiedotteessa.