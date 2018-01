Antti Rinne kertoo nyt, miksi äänestää Tuula Haataista

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen kirjoittaa blogissaan lähisuhdeväkivallasta.

– Kolmannes suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemänä. Tätä todellisuutta kuvaa osuvasti myös Ensi- ja turvakotien liiton mainos, jossa äiti opettaa lapsilleen, kuinka paetaan kotona tapahtuvaa väkivaltaa. Pakeneminen on mainoksessa naamioitu leikkinä tapahtuvaksi nalleretkeksi, Haatainen aloittaa tekstin.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi joulun alla toimeenpanosuunnitelman Istanbulin sopimukseen. Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi.

Haatainen muistuttaa peräänkuuluttaneensa vaalipamfletissaan ”Suomen paikka maailmassa” Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa Suomessa – riittävin resurssein.

– Nyt laadittu toimeenpanosuunnitelma on tärkeä. Siinä on yli 40 toimenpidettä, joilla ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa. Sitä sovelletaan myös miehiin ja poikiin silloin kun he ovat lähisuhdeväkivallan uhreja.

– Ongelmallista kuitenkin on, ettei hallitus osoittanut toimeenpanosuunnitelman toteuttamiselle minkäänlaista kiinteää tai lisättyä määrärahaa.

Riittämättömillä määrärahoilla ei torjuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Haatainen korostaa, että suunnitelma on tarpeellinen, mutta siihen varatut resurssit riittämättömät.

Suomi käyttää nykyisellään monikymmenkertaisesti vähemmän rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn kuin Ruotsi.

– Riittämättömillä määrärahoilla ei torjuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, Haatainen toteaa.

Presidenttinä Haatainen haluaa nähdä Suomen, jossa pidetään huolta myös niistä, joiden omat voimavarat eivät riitä.

– Lähisuhdeväkivalta on Suomessa vakava ihmisoikeusongelma. Väkivallalla on kauaskantoiset seuraukset ja on koko yhteiskunnan etu, että lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen kohdistetaan riittävät resurssit. Vain siten voimme rakentaa tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa, Haatainen kirjoittaa.