Antti Rinne: ”Meillä on sosialidemokraateissa vähintään yhtä hyviä ehdokkaita kuin Stubb”

Ensi kevään eduskuntavaalien tuloksen odotetaan vaikuttavan myös Suomen seuraavan EU-komissaarin valintakuvioihin. Eduskuntavaalit on määrä pitää ensi huhtikuussa ja EU-vaalit ensi toukokuussa.

– Meillä on ollut hyvin yhteinen näkemys siitä, että eduskuntavaalien jälkeen suurin puolue määrittää sen, kuka Suomen komissaariehdokas on, arvioi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne STT:lle perjantaina.

Entisen kokoomuspääministerin, Euroopan investointipankin varapääjohtajan Alexander Stubbin nimi on ollut mukana EU-tason spekulaatioissa, joita on käyty Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkaasta ja Euroopan komission puheenjohtajakandidaatista. Stubb ei ole vielä kertonut, asettuuko hän EPP:n jäsentenväliseen kisaan.

Rinne ei halua arvioida, miten SDP suhtautuisi siihen, jos Stubb mahdollisesti etenisi kärkiehdokaskahinoissa.

– Lähtökohta on se, että meillä on sosialidemokraateissa vähintään yhtä hyviä (komissaari)ehdokkaita kuin Stubb on, Rinne sanoi.

Nykyisessä EU-parlamentissa suurin poliittinen ryhmä on EPP, johon kuuluvat Suomen kokoomuksen mepit. Toiseksi suurin poliittinen ryhmä on Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä, johon kuuluvat SDP:n mepit.