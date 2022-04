Antti Rinne: Paljon pelissä

SDP on ollut nyt pari vuotta pääministeripuolue 16 vuoden tauon jälkeen. Vuoden 2019 vaalien jälkeen neuvoteltiin viiden puolueen kesken tulevaisuuteen tähtäävä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan hallitusohjelma. Tavoitteena on ollut vahvistaa hyvinvointivaltiota ihmisten ja ympäristön näkökulmasta paremmaksi sekä yritysten kannalta elinvoimaisemmaksi. Antti Rinne

Kukaan meistä ei kyennyt vuoden 2019 aikana näkemään mitä tuleman pitää. Maailmanlaajuinen koronapandemia on tappanut miljoonia ihmisiä eri puolilla maapalloa ja jatkaa edelleen. Suomen hallitus, Krista Kiuru kärjessä, on kyennyt terveyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, talouden ja yritysten näkökulmasta maapallon kärkeä oleviin tuloksiin pandemian hoidossa. Erityistä on ollut, että samaan aikaan hallitus on määrätietoisesti vienyt eteenpäin kunnianhimoista hallitusohjelmaa. Tästä on syytä ylpeä ja viedä viestiä ihmisten keskuuteen, jotta työ pääministeripuolueena voi jatkua vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

HELMIKUUN 24. päivän aamuyö muutti erityisesti Euroopan, mutta myös globaalin turvallisuusympäristön kehikkoa hyvin olennaisella tavalla. Myös Suomen osalta. Tuskin kukaan oli ennalta nähnyt (arvannut) Venäjän käynnistävän sukulaiskansaansa, naapuriaan kohti täysimittaista, täysin oikeudetonta hyökkäyssotaa. Tasavallan presidentin sanoin: ”tuona aamuyönä naamiot putosivat kasvoilta ja niiden alta paljastui kylmä sota”. Venäjän toimet osoittavat, että meillä on hyvin arvaamaton ja aggressiivinen naapuri, jonka kanssa meillä on 1340 kilometriä maarajaa.

Jos vakaa ja laaja analyysi johtaa kohti Nato-jäsenyyttä, sitä on haettava.

Suomi on kyennyt oman ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan ja vahvan puolustuksen turvin ylläpitämään rauhaa yli 75 vuotta. Suomi on rakentunut turvalliseksi, vapaaksi, kaikkien mahdollisuuksia tukevaksi yhteiskunnaksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt arvioinnin tarpeesta muuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Raaka hyökkäys ja Venäjän yhteiskunnan tuleva kehitys – suuri riippuvuus fossiileista viennissä ja talouden kehittymättömyys muutoinkin – pakottaa meidät miettimään, millaista lisäturvaa ja muutoksia ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tarvitsemme suhteessa hyvin ennakoimattomaan tulevaisuuteen.

KANSALAISTEN keskuudessa muuttunut turvallisuusympäristö on muuttanut suhtautumista sotilaalliseen liittoutumiseen, Nato-jäsenyyteen radikaalisti. Reaktio kansalaisten keskuudessa on luonnollinen, koska Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan on romahduttanut luottamuksen. On selvää, että Suomen ja suomalaisten pitää olla mahdollista elää tulevaisuudessakin turvassa ilman pelkoa.

Eduskunnassa käsiteltävässä selonteossa on punnittava eri vaihtoehdot. Jos vakaa ja laaja analyysi johtaa kohti Nato-jäsenyyttä, sitä on haettava.

Kaikesta edellä kuvatusta huolimatta haluan toivottaa kaikille hyvää Vappua!