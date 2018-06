Antti Rinne täräytti Juha Sipilälle: ”Puhuitteko totta viime viikolla?”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kritisoi eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puheita EU-notifikaatiosta koskien sote-uudistuksen valinnanvapausmallia. Notifikaatiossa on kyse oikeusvarmuuden saamisesta.

Rinne halusi tietää, onko pääministeri puhunut totta viime viikolla eduskunnassa.

– Pääministeri Sipilä sanoi eduskunnan edessä näin: ”Olemme myös olleet virkamiestasolla yhteydessä komissioon ja komissiosta on virkamiestasolla kerrottu, että he eivät ota tätä kaikkea käsittelyyn, älkää jättäkö hakemusta”.

Helsingin Sanomat paljasti eilen, että Sipilän väite ei voi pitää paikkaansa.

– Siksi kysynkin pääministeri Sipilältä, puhuitteko totta viime viikolla?

Sipilä vaikutti olevan kysymyksestä närkästynyt.

– Mitä pidemmälle kausi menee, sitä kovemmaksi retoriikka näköjään menee tässä salissa. Ensinnäkin viittasin epävirallisiin keskusteluihin, joita meidän virkamiehet ovat käyneet komission virkamiesten kanssa notifikaatiosta ja yksiselitteinen vastaus on tullut, että emme, toivomus, jättäisi hakemusta ja esimerkiksi Timonen ja Hetemäki valtion korkeimmasta virkamiesjohdosta on ollut sinne yhteydessä. Ja kuten valiokunnalle on vastattu, tämä on ollut yhdenmukainen ja yksiselitteinen vastaus.

Sipilän mukaan komissio on ilmaissut, että Suomen pitäisi varmistaa nimenomaan kansallisesti, että uusi sote-malli on kilpailuneutraali.

Rinne sanoi Sipilälle jatkoksi tähän, että kansa ansaitsee selkeän ja rehellisen vastauksen pääministeriltä.

– Oletteko aivan varma, että komissio on suositellut, ettei Suomi tekisi notifikaatiota? Kuka hallituksesta on ollut yhteydestä ja kehen komissiosta? Kertokaa nyt nimet komissionkin puolelta?

Sipilä ei kuitenkaan antanut vastausta nimistä komission puolella.

– Totta kai komissio käsittelisi notifikaation, mutta kun olemme (kysyneet) sitäkin tilannetta, komissio on kertonut, että he eivät pystyisi edes kertomaan, milloin se käsiteltäisiin, koska heidän toivomuksensa on että tällaiset asiat käsitellään kansallisesti.

– Avustajani tarkasti Martti Hetemäeltä vielä tänään, ja hän sanoi, että komissiosta on toivottu, että älkää jättäkö hakemusta. Tämä on se ohjeistus siellä. Mutta valitettavasti luottamuksellisesta keskustelusta ainoa, joka voi kertoa vastapuolen nimen, on tietenkin se, joka on sen keskustelun käynyt.