Antti Rinne vakavana sosiaalisessa mediassa: ”Jokaisen pitäisi lukea tämä”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on jakanut Twitterissä ja Facebookissa tänään Helsingin Sanomien artikkelia, jossa kerrotaan, että Etelämantereelta on kadonnut 25 vuodessa valtavat kolme biljoonaa tonnia jäätä. Kaksi viidesosaa jääkadosta on tapahtunut viiden viime vuoden aikana.

Etelämantereella oleva kokonaisjäämäärä voisi nostaa merenpintaa lähes 60 metrillä.

Rinne, kertoo jakavansa uutisen, koska jokaisen ihmisen pitäisi lukea se.

– Tässä ei ole kyse vain siitä menneestä ajasta, jolloin Etelämantereen jäämassa on sulanut ja pienentynyt valtavasti. Kyse on ennen kaikkea tulevaisuudesta. Jokaisen ihmisen ja koko planeettamme tulevaisuudesta, Rinne kirjoittaa.

– Tällaisia uutisia olemme saaneet jo pitkään. Tutkijat ovat kertoneet meille faktat. Meillä on tarvittava määrä tietoa. Viesti on harvinaisen selvä: Ilmastonmuutos on yhteisen kotimme – maapallon – kohtalonkysymys, hän jatkaa.

Rinne toteaa, että poliitikkojen olisi korkea aika ymmärtää, että olemme lainanneet tämän planeetan lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta.

– On meidän vastuullamme, millaisena he saavat maapallon takaisin.

– Olen itse kolmen pienen lapsen isoisä. Kun he ovat aikuisia, haluan mieluummin vastata heidän kysymykseensä ”miten onnistuitte ratkaisemaan haasteet” kuin kysymykseen ”miksi te ette tehneet mitään”. On päivänselvää, että jompaankumpaan kysymykseen me päättäjät joudumme vastaamaan ja minun valintani on selvä, Rinne sanoo.

Rinne toteaa, että ratkaisujen aika ei ole vasta ensi vaalikaudella, ei vasta ensi vuonna eikä vasta huomenna.

– Ratkaisujen aika on nyt. Meillä on niihin tarvittavat faktat ja keinot. Kyse on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisesta asiasta: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja kestävä kehitys vaativat poliittista tahtoa, joka ihmiskunnan onneksi on uusiutuva luonnonvara.