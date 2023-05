Antton Rönnholm ennustaa jo, että perussuomalaiset lähtee Orpon hallituksesta kesken kauden

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo, ettei ollut yllätys kuulla, mitkä puolueet hallitusneuvotteluihin lähtevät. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Säätytalolle on kutsuttu oikeisto ja konservatiiveja, joten oikeistokonservatiivista hallitusta ollaan muodostamassa. Vaalien voittaminen ja toivotun hallituspohjan edistäminen ei kuitenkaan riitä voittajille ja iltapäivälehdistölle. Välittömästi oli alettava soimata SDP:n vaalitulosta väärin voitetuksi ja sittemmin myös, sitä ettei SDP väkisin ohi tunnustelijan punkenut itseään hallitukseen toteuttamaan vaaliohjelmansa vastaista leikkauslinjaa, Rönnholm sanoo vappupuheessaan.

Rönnholm muistutti, että Suomessa vain SDP on onnistunut nostamaan kannatustaan pääministeripuolueen asemasta.

– Toinen paha juttu, jonka olemme tehneet on, että emme pitäneet kokoomuksen kuuden miljardin leikkauslistan ja kahden prosentin talouskasvutavoitteen yhdistämistä uskottavana ennen vaaleja. Emmekä usko siihen nyt. Nyt on jopa omista riveistä kuultu, että puolueen olisi pitänyt allekirjoittaa leikkauslistat jo ennen vaaleja, tai ilmeisesti nyt tunnustelujen aikana antaa blankoshekki siitä, että on kokoomuksen lopullinen leikkauslista mikä vain, voimme sen sitten neuvotteluissa hyväksyä.

– Olisin kernaasti kuullut jo ennen vaaleja miten monta miljardia meidän olisi sotesta pitänyt nipistää tai paljonko työelämän rakenteellisia uudistuksia ehdottaa. Oikeistokommentaattoreiden tavoite tällä keskustelulla on tietysti kaataa tulevan hallituksen vääjäämättä epäonnistuva leikkauspolitikka SDP:n syliin: nyt kävi näin että tehtiin taas tyhmästi, mutta sehän on demareiden vika kun eivät ole hallituksessa.

– Jos vaalit voitetaan, ne on väärin voitettu. Ja jos muut suunnittelevat tyhmyyksiä, olisi kuitenkin pitänyt voittaa enemmän jotta voisi ne estää. On raskasta olla demari eli se aikuinen huoneessa. Tämän väistyvä pääministeri on tälläkin kaudella neuvotteluissa saanut monesti kokea, Rönnholm puhui.

SDP:N puoluesihteeri otti esille myös sen, kuinka kokoomus mainosti kampanjassaan muun muassa Helsingin Sanomien etusivulla, mikä sotku on siivottavana Marinin hallituksen jäljiltä.

– No me odotamme nyt minkälaisia tuloksia mukaan valittu siivouspartio saa Säätytalolla aikaan. Pelkään vaan, että kauhea tullee olemaan tämä puhdistustyö. On hinkattava pois sellaiset hidasteet, jotka takaavat työntekijöille tasavertaista kohtelua kuten yleissitovuus ja korvattava se paikallisella sanelulla. Juuriharjaa varmasti tarvitaan, jos koko Suomi pitää kuurata samaan kulttuuriseen muottiin. Ja varoitus: valkaisuaineet ovat tunnetusti myös käyttäjälleen myrkyllisiä.

Rönnholm ennakoi, että tulevalla kaudella nähdään myös monta kiistaa perustuslaista, kun kansalaisten oikeuksia lähdetään sopeuttamaan. Hän arvioi myös, että perussuomalaiset ei istu hallituksessa vaalikauden loppuun saakka vaan ”lähtee lipettiin” ja hallitus kaatuu sen mukana kesken kauden.

– Siihenkin meidän pitää olla valmiita. Niin riehakkaiden vappujuhlijoiden, kuin osaamattomien siistijöiden jäljiltä jonkun on kuitenkin oikeasti siivottava ja rakennettava uutta. Siihen tarvitaan taas sosialidemokraatteja. Jos ei nyt vielä näissä neuvotteluissa, niin sitten vaalien jälkeen neljän vuoden päästä. Entistä valmiimpina ja entistä vahvempina. Ja me olemme valmiita, sillä Suomi tarvitsee SDP:tä ja SDP tarvitsee kaikkia mukaan huolehtimaan työstä, terveydestä ja sitä kautta taloudesta.