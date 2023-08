Antton Rönnholm: Nämä pulmat SDP:n seuraava puoluesihteeri joutuu ratkaisemaan

Lahdesta se alkoi helmikuussa 2017 ja Jyväskylään se päättyy syyskuussa 2023. Antton Rönnholmin pitkää rupeamaa SDP:n puoluesihteerinä voi kutsua vähintäänkin värikkääksi. Marja Luumi Demokraatti

Rönnholm kuvailee Demokraatille omia tuntojaan samalla kertaa haikeiksi ja helpottuneiksi. Yli 6,5 vuoteen on mahtunut onnistumisen hetkiä, mutta myös murheita ja isoja haasteita, kun muun maailman myllerrykset ovat vaikuttaneet myös Suomeen ja samalla SDP:nkin toimintaan.

– Paljon on saatu näinä vuosina aikaiseksi, mutta aina jää kehittämisen paikkoja myös tuleville tekijöille, Rönnholm pohtii SDP:n puoluekokouksen alla.

Puoluesihteerin paikkaa havittelee neljä kokenutta tekijää ja puolueen puheenjohtajuudesta kisaa kaksi kovaa nimeä. Rönnholm kehaisee kaikkien ehdokkaiden olevan päteviä.

– On tosi hienoa, että on kilpailua niin puheenjohtajaksi, puoluesihteeriksi ja muihinkin tehtäviin. Se kertoo elävästä kansanliikkeestä.

SDP:N PUHEENJOHTAJA valitaan aiemmasta poiketen päivää aiemmin kuin muut henkilövalinnat eli jo perjantaina 1. syyskuuta. Kaikki valinnat on tehty yleensä samana päivänä.

Rönnholm kertoo, ettei tiedä päätöksen taustoista, koska oli poikkeuksellisesti poissa, kun puoluehallitus päätti asiasta. Puoluetoimiston pohjaesityksessä kaikki valinnat oli suunniteltu samalle päivälle.

PUOLUESIHTEERI on mielletty puheenjohtajan toiseksi kädeksi, arjen pyörittäjäksi, organisoijaksi ja hänen vastuullaan on pitkälti myös vaaleihin valmistautuminen. Muun muassa. Tässä monipuolisessa roolissa Rönnholmilla on pitänyt kiirettä.

– Töitä riittää tulevallekin puoluesihteerille aivan riittävästi. Koko ajan täytyy juosta kovempaa, että pysyy paikallaan, kun kilpailu ihmisten ajasta käy kiivaana – joskin kiinnostus politiikkaa kohtaan on noussut viime aikoina, Rönnholm pohtii.

Hänen mukaansa puoluesihteerin kannattaa olla tuntosarvet herkkinä monien haasteiden edessä. Esimerkiksi digitaalisen osallistumisen ja erityisesti median moninaiset muodot on syytä ottaa haltuun. Politiikan puolella taas oikeistopopulismin nousu aiheuttaa omat paineensa.

PUOLUEKOKOUKSESSA kiinnostus kohdistuu luonnollisesti eniten henkilövalintoihin, mutta Rönnholm muistuttaa, että iso kokous on myös keskustelun paikka. Hän uskoo ja toivoo, että puhetta tulee erityisesti arvoista, kun sosialidemokratiaan liittyviä arvoja haastetaan juuri nyt joka puolelta.

– Paljon on ilmassa isoja asioita, joista täytyy puhua. Esimerkiksi siitä, mitä tehdä, kun osaavasta työvoimasta on yhä suurempi pula, ja samaan aikaan oikeisto ajaa työmarkkinoita kaaokseen. Miten pidämme kaikki mukana? Tai miten pidämme Suomen edelleen korkean koulutuksen, osaamisen ja teknologian kärkimaana?

”Pelkästään kritisoimalla ei päästä riittävän pitkälle.”

Rönnholm odottaa mielenkiinnolla uuden puoluejohdon linjauksia, sillä viime vuosina vedetty talouspolitiikan linja on saanut myös kritiikkiä.

– Sosialidemokraatit on liike, jota on aina johdettu edestä. SDP:llä täytyy olla visioita ja näkemyksiä, millaiseksi maaksi Suomea halutaan kehittää. Pelkästään kritisoimalla ei päästä riittävän pitkälle, vaikka siihen onkin juuri nyt paljon aineksia. Vaihtoehtoja pitää olla esitettävänä ja siinä korostuu puolueen poliittinen sisältö- ja ajatustyö.

VAIKKA SDP:N presidenttiehdokaskysymys ei olekaan puoluekokouksen asialistalla, puheenaiheeksi se taatusti nousee. Puheenjohtaja Sanna Marin esitti elokuun puolivälissä eduskuntaryhmän kesäkokouksessa toiveen, että komissaari Jutta Urpilainen asettuisi ehdolle. Urpilainen lupasi harkita asiaa ja ilmoittaa päätöksestään marraskuuhun mennessä.

”Tämä on järkevä ja joustava linjaus.”

Julkisuudessa on hieman ihmetelty, miksi SDP on näin myöhään liikkeellä, kun presidentinvaalit pidetään tammikuussa. Rönnholmin mukaan mielikuva myöhäisestä startista voi syntyä siitä, että tällä kertaa jäsenvaalia ei tarvinnut järjestää, koska määräaikaan mennessä useita ehdokkaita ei ilmaantunut. Jäsenvaali on luonnollisesti käynnistänyt ”presidenttipelin” julkisuudessa normaalia aiemmin.

Puolueen sääntöjen mukaan puoluevaltuusto valitsee ehdokkaan. Yleensä ehdokas on valittu joko sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa vaaleja edeltävänä syksynä.

– Tämä on järkevä ja joustava linjaus, kun muut puolueet joutuvat järjestämään ylimääräisen puoluekokouksen asian tiimoilta, Rönnholm huomauttaa.

Hänen mukaansa kahdella edellisellä kerralla puolueen ehdokas on valittu syys-lokakuussa. Rönnholm muistelee, että Tarja Halonen valittiin ehdokkaaksi jo kesällä, mutta varsinainen kampanja alkoi vasta joulukuun alussa.

PUOLUESIHTEERI painottaa, että SDP ei ole mitenkään myöhään liikkeellä.

– Kampanja-ajat ovat koko ajan lyhentyneet. Poliittisesta sisällöstä ei ole puutetta – sitä nykyinen hallitus on valitettavasti tarjonnut alkavaan keskusteluun. Uskon, että puoluekokous on hyvä foorumi keskustella vaalikampanjan sisällöistä.

Rönnholm sanoo suhtautuvansa luottavaisesti ja optimistisesti siihen, että SDP pärjää erittäin hyvin tulevissa, hyvin mielenkiintoisissa presidentinvaaleissa.

– Tulevaisuuteen orientoituneelle, koko suomalaisen yhteiskunnan eheyttä ja avoimuutta korostavalle ehdokkaalle tulee olemaan merkittävä tilaus. Jos saamme puolueen entisen puheenjohtajan, komissaari Jutta Urpilaisen ehdolle, Suomi saisi hänestä erittäin ansioituneen ja pätevän presidentin niin sisä- kuin ulkopoliittisesti tähän tehtävään.

Vaikka Rönnholm jättääkin nyt puoluesihteerin tehtävät, hän kertoo tekevänsä hartiavoimin töitä SDP:n presidenttiehdokkaan vaalimenestyksen eteen. Mitä se tulee käytännössä olemaan, siitä Rönnholm lupaa kertoa myöhemmin.