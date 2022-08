Antton Rönnholm Ruotsin lähestyvistä vaaleista: ”Odotan, että demarit tekee erinomaisen vaalituloksen”

Ruotsin valtiopäivävaalit käydään syyskuun toisena sunnuntaina. Ruotsin television eilisessä mielipidemittauksessa sosialidemokraatit oli suosituin puolue yli 30 prosentin kannatuksella. Ruotsidemokraatit saivat 20,6 prosentin kannatuksen, kun pääoppositiopuolue maltillinen kokoomus jäi 15,8 prosentin kannatuslukemiin. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Odotan, että demarit tekee erinomaisen vaalituloksen ja erittäin hyvän vaalityön, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kiteyttää odotuksensa.

– Puolue tekee hallitusasemasta erinomaisen tuloksen suhteessa viime vuosien mielipidemittauksiin ja entistä sirpaloituneempaan puoluekenttään, hän täsmentää.

Ruotsin vaaleissa huomio kiinnittyy nyt pienempiin puolueisiin ja ruotsidemokraattien ja maltillisen kokoomuksen järjestykseen, hän sanoo.

– Kiinnostava kysymys tietysti on, miten ympäristöpuolue ja tietyt porvarilliset puolueet ylittävät äänikynnyksen, koska se muokkaa sitä, millaisen hallituskoalition voi muodostaa.

Ruotsidemokraattien ja maltillisen kokoomuksen suhteen mielenkiintoinen pohdinta liittyy siihen, voisivatko puolueet ryhtyä muodostamaan porvarikoalitiota. Rönnholm huomauttaa, että maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristerssonin kanta yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa on muuttunut täysin niistä ajoista, kun Kristersson aloitti puolueen puheenjohtajana vuonna 2018.

– Muistaakseni hän silloin niissä ensimmäisissä puheissaan Almedalenissa sanoi, ettei yhteistyö tule missään nimessä kysymykseen. Nyt uusimmissa puheissa hänelle onkin ok, että moderaatit (maltillinen kokoomus) menisi hallitukseen ruotsidemokraattien kanssa.

Olisi toivottavaa, että tulisi hallituskoalitio, jolla on vahva tuki.

JOS TÄMÄNHETKISET kannatusmittaukset toteutuvat, on Antton Rönnholmin mielestä hyvä kysymys, miksi ruotsidemokraatit haluaisi lähteä apupuolueeksi maltillisen kokoomuksen muodostamaan koalitioon selvästi suuremmalla kannatuksella.

– Uskon kuitenkin, että ympäristöpuolue ylittää äänikynnyksen, demarit tekee erittäin hyvän vaalituloksen ja tämä hallitus voi jatkaa, Rönnholm sanoo.

Rönnholm luonnehtii, että kuluneen vaalikauden asetelma on ollut tiukka, kun Magdalena Anderssonin johtama vähemmistöhallitus on toiminut yhden edustajan enemmistöllä.

– On myös täysin poikkeuksellista, että he ovat joutuneet myös hallitsemaan opposition määrittämällä budjetilla, Rönnholm toteaa.

– Olisi varmasti toivottavaa, että tulisi selkeä vaalitulos ja sellainen hallituskoalitio, jolla on vahva tuki, hän jatkaa.

He ovat tiukentaneet otettaan rikollisuuden torjuntaan.

RUOTSIN DEMAREIDEN kannatus on aina ollut korkea, mutta nyt se on taas parempi kuin muutamina viime vuosina. Antton Rönnholm uskoo, että siihen on vaikuttanut ”paluu sosialidemokraattisiin peruskysymyksiin”. Rönnholm listaa sellaisiksi konkreettiset ratkaisut esimerkiksi koulutuksesta, hoivasta ja työllisyysasioista.

– He ovat myös tiukentaneet otettaan rikollisuuden torjuntaan. Ruotsalaisen yhteiskunnan yhteinen haaste on turvallisuus – ampumiset, jengirikollisuus ja muut – ja sosialidemokraatit pyrkivät sitä ratkaisemaan ja toivottavasti myös pystyvät sen hoitamaan, Rönnholm sanoo.

Ruotsissa on myös käyty keskustelua hyvinvointipalveluista ja voitontavoittelusta. Rönnholm sanoo, että monet ruotsalaiset tuntuvat olevan kyllästyneitä markkinapohjaisiin ratkaisuihin. Ruotsin sosialidemokraattien yhtenä vaalikärkenä onkin voitontavoittelun suitsiminen.

– Kiinnostavaa on myös se, että vaaleissa on ilmassa pääministerivaalin merkkejä. Magdalena Anderssonin aivan huima henkilökohtainen suosio ja hänen eetoksensa johtajana kantaa varmasti aika hyvin. En tiedä, miten Ulf Kristersson tässä pärjää, Rönnholm puntaroi.

Vaalityöstä on varmasti myös paljon opittavaa.

SUOMEN JA RUOTSIN demarit tekevät tiivistä yhteistyötä. Antton Rönnholmin mukaan tämä näkyy vaalien alla muun muassa siten, että Suomesta on lähdössä demareita naapurimaan sisarpuolueen kampanjan avuksi.

– Ruotsissa kampanjoidaan paljon ihmisten oville koputtaen, niin meiltä lähtee sinne ovellekoputtelijoita mukaan vaalityöhön, Rönnholm kertoo.

– Tuemme puolueen puheenjohtajan ja monien muiden kanssa ruotsalaisten demareiden vaalityötä kaikin mahdollisin tavoin ja meiltä on koputtelijoiden ja itseni lisäksi muitakin seuraamassa myös vaali-iltaa Tukholmassa.

– Sitten tietysti mielenkiinnolla analysoidaan jälkikäteen sitä, miten heidän vaalityönsä on sujunut. Vaikka keskustelunaiheet Suomessa ja Ruotsissa ovat vähän erilaisia, niin sieltä on varmasti myös paljon opittavaa, Rönnholm sanoo.