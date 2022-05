”Apua työnhakuun on ollut vaikea saada” – kansanedustaja iloitsee uudistuksesta

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu voimaan tänään. Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on erittäin tyytyväinen työministeri Tuula Haataisen (sd.) laatimaan uudistukseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa tukea te-toimistolta tai työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevalta kunnalta.

– Jatkossa jokaisen työntekijän palvelutarve ja mahdollisuudet hakea työtä arvioidaan yksilöllisesti te-toimiston kanssa. Tämä on tärkeä muutos siihen, miten aikaisemmin on toimittu. Apua työnhakuun on ollut vaikea saada, sillä henkilökohtainen palvelu on ollut lähes olematon, Werning sanoo tiedotteessa.

Korkeampi työllisyysaste on edellytys kestävän hyvinvointivaltion säilyttämiselle ja kehittämiselle, Werning painottaa.

– Tällä hetkellä työllisyysaste on Suomessa muita Pohjoismaita alhaisempi, vaikkakin työllisyysaste on noussut hallituksen työllisyystoimien ansiosta tavoitteeseen, hän sanoo.

– Suomi jää muiden Pohjoismaiden jälkeen myös työllisyyspalveluiden määrässä ja laadussa. Tarkoituksena onkin nyt tämän uuden mallin avulla ottaa suunta passiivisesta aktiiviseen työnhakuun. Tämä tehdään kohdentamalla palvelut työntekijöiden tarpeisiin nykyistä tehokkaammin, Werning selventää.

Hän pitää tärkeänä uudistuksena myös sitä, että työnhakija voi jatkossa päättää itse, mitä työmahdollisuuksia hakee ja milloin. Työntekijän on kuitenkin sitouduttava hakemaan vähintään neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.

– Nykyisin aktiivisesti työtä hakevat toimivatkin jo näin. Lisäksi entiseen kirottuun aktiivimalliin verrattuna on erona se, että ensimmäisestä unohduksesta tulee ainoastaan muistutus. Jos työhakija laiminlyö toistuvasti työllistämissuunnitelmansa toteuttamisen, niin siinä tapauksessa seuraamukset kiristyvät asteittain. Tämä kannustaa ihmisiä hakemaan työtä sen sijaan, että he jäisivät tukien varaan elämään, Werning sanoo.

Uuden mallin vaikutukset tulevat Werningin mukaan näkymään toimeentulon parantumisena sekä muun muassa asumistukimenojen vähentymisenä noin 2,4 miljoonalla eurolla ja toimeentulotukimenojen vähentymisenä arviolta 14,5 miljoonaa euroa vuodessa.

– Toki myös kuluja syntyy, kun te-toimistojen resursseja lisätään kunnissa. Mutta työllisyyteen kannattaa satsata, sillä se maksaa itsensä takaisin, Werning päättää.