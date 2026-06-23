Kotimaa
23.6.2026 08:04 ・ Päivitetty: 23.6.2026 08:04
Apulaisoikeusasiamies huolestui perhehoidon valvonnan riittävyydestä
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen sen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on järjestetty hyvinvointialueilla.
Oikeusasiamiehen tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet.
Tiedotteessa huomautetaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan pitävän välttämättömänä, että lastensuojelun perhehoidon valvontaa arvioidaan uudelleen, sillä perhehoitajien toimivaltuuksia ollaan lisäämässä. Uudelleenarviointiin ei ole kuitenkaan ryhdytty.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.