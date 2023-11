Apulaisoikeusasiamies kiinnostui hyvinvointialueiden koronaviruslääke-ohjeistuksista

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin alkaa selvittää hyvinvointialueiden ohjeistuksia, jotka koskevat Paxlovid-koronaviruslääkkeen määräämiseen liittyviä ikärajoja, eduskunnan oikeusasiamies kertoo viestipalvelu X:ssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yle kertoi tällä viikolla, kuinka hyvinvointialueilla on vaihtelevat ohjeet siitä, kenelle lääkettä voidaan määrätä. Ylen mukaan osa hyvinvointialueista on rajannut iäkkäitä pois lääkkeen kohderyhmästä ja siksi osa heistä jää ilman koronalääkitystä iän ja asuinpaikan perusteella.

Paxlovid on Pfizerin kehittämä lääke. Se on ensimmäinen suun kautta otettava koronaviruslääke, joka on saanut myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta. Suomessa lääke on ollut käytössä kesästä 2022 lähtien, mutta sen käyttö on ollut vähäistä. Viime tammikuussa sosiaali- ja terveysministeriö kertoi, että Suomeen tilatuista lääkkeistä oli käytetty vain noin viidesosa.