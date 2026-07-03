Apulaisoikeusasiamies varoittaa: Terveydenhuollon maksunostot voivat johtaa hoitovajeisiin

Hallituksen kaavailemat korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin saavat varoituksen sanoja eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hinnannostot sekä uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan monessakin mielessä ongelmallisia.

Hän on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle oman lausuntonsa uusia terveydenhuollon asiakasmaksuja käsittelevästä luonnoksesta, jota hallitus valmistelee.

Hallitus päätti kehysriihessä nostaa muun muassa terveyskeskus-, päiväkirurgia- ja poliklinikkamaksuja. Lisäksi hallitus päätti uudesta erityistutkimusten asiakasmaksusta ja leikkaus- ja toimenpidemaksusta.

LAUSUNNON mukaan julkisella puolella asiakasmaksuja on jo korotettu merkittävästi viime vuosina. Muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista.

Hinnannostot voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että vastedes ihmiset välttävät hoitoon hakeutumista rahapulansa takia tai kulujen pelossa.

Tällä on väistämättä vaikutusta kansalaisten terveyteen, koska hoitojen lykkääminen ja vaivojen pahentuminen yleensä tekee hoitamisesta kokonaisuutena kalliimpaa.