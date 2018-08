Aretha Franklinin ruumiinvalvojaiset jatkuvat vielä – soulmusiikin legenda haudataan perjantaina

Ihailijoilla on vielä tänään mahdollisuus jättää jäähyväisensä hiljattain kuolleelle soulmusiikin legendalle Aretha Franklinille. Kaksipäiväiset ruumiinvalvojaiset jatkuvat tänään Yhdysvalloissa Detroitin Charles H. Wright -museossa.

Franklinin hautajaiset ovat perjantaina. Haimasyöpää sairastanut Franklin kuoli 76-vuotiaana noin kaksi viikkoa sitten.

”Queen of souliksi” tituleerattu Franklin oli ensimmäinen nainen, joka valittiin Rock and Roll Hall of Fameen (1987). Grammy-palkintoja hän kahmi uransa aikana kaiken kaikkiaan 18 kappaletta.

Tunnetuimpia Franklinin kappaleista on feministisenä tunnuslauluna pidetty Respect (1967), joka liitettiin mustien kansalaisoikeusliikkeeseen.

Franklin on esillä samassa museossa, jossa bussiboikotista tunnetun kansalaisoikeustaistelija Rosa Parksin ruumiinvalvojaiset pidettiin vuonna 2005.