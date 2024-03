Ariel Henry eroaa – tästä on kyse

Asiasta kertoi Guyanan presidentti Mohamed Irfaan Ali Karibian maiden liiton Caricomin kokouksen Jamaikalla päättäneessä tiedotustilaisuudessa. Caricomin kokous kutsuttiin koolle Haitin pahentuneen tilanteen vuoksi.

Presidentin valtaoikeuksia käyttävä siirtymävaiheen neuvosto koostuu Caricomin puheenjohtajana toimivan Alin mukaan yhdeksästä jäsenestä, joista seitsemällä on neuvostossa äänioikeus. Neuvoston on Alin mukaan tarkoitus valita väliaikainen pääministeri pikimmiten.

- Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sitoutumisesta väliaikaiseen hallintojärjestelyyn, joka avaa tien rauhanomaiseen vallanvaihtoon, Ali sanoi.

Haiti on ajautunut vakavaan kriisiin rikollisjengien hallitessa suuria alueita maasta. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan yhteensä yli 360 000 haitilaista on joutunut pakenemaan väkivaltaisuuksia maan sisällä. Yli puolet heistä on lapsia.