Armenia on Venäjä-pakotteiden siivilä – autoviennin arvo yli 200-kertaistunut

Kilometrejä pitkät letkat autoja kuljettavia ajoneuvoja kiemurtelevat Armeniassa Gjumrin kaupungissa kohti tulliterminaalia. Sieltä autot jatkavat matkaansa Georgian kautta Venäjälle, jonne on Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden länsimaiden talouspakotteiden myötä estetty useiden ajoneuvotyyppien tuonti muun muassa Yhdysvalloista, EU:sta ja Japanista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Armeniaan tullatut tuontiautot voi kuitenkin yhä kuljettaa Venäjälle, mikä on tarjonnut ansaintamahdollisuuden autokauppiaille, kuten vuoroaan rajanylitykseen odottavalle käytettyjä autoja myyvälle Jaroslav Koltshenkolle.

– Nykyään jopa rikkaat venäläiset joutuvat käyttämään Armenian reittiä saadakseen Yhdysvalloissa valmistetun auton, Koltshenko sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Pietarilaislähtöinen Koltshenko kertoo, että käytettyjä tai vahingoittuneita edullisia autoja ostetaan Yhdysvalloista ja kuljetetaan meritse Georgiaan. Siellä autot kunnostetaan ja kuljetetaan Armeniaan tullattavaksi. Tämän jälkeen autot kuljetetaan maitse jälleen Georgian läpi Venäjälle.

Vaikka toiminta on mahdollista, on sen yleisesti katsottu lukeutuvan pakotteiden harmaalle alueelle ja olevan talouspakotteiden hengen vastaista.

Pietarissa 13 000 dollarin arvoisen auton voi myydä 23 000 dollarilla.

UKRAINA ja länsimaat ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa pakotteiden pitävyydestä, ja pakotteiden alaisia tuotteita on uskottu vuotavan Venäjälle etenkin Kaukasuksen ja Keski-Aasian valtioiden kautta.

Niin Suomen viranomaiset kuin esimerkiksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki ovat havainneet, että samaan aikaan kun EU:n ja Venäjän välinen tavarakauppa on kuihtunut, on pakotteiden alaisten tuotteiden vienti Venäjän naapurivaltioihin kasvanut jyrkästi. Näistä kolmansista maista kiellettyjen tuotteiden uskotaan virtaavan Venäjälle.

Maaliskuussa Yhdysvalloissa useat ministeriöt kertoivat yhteisraportissaan Armenian olevan yksi niistä maista, joita käytetään tavaroiden kauttakulkupisteenä Venäjälle. EU pyrki kesäkuussa julkistamassaan 11. pakotepaketissaan tukkimaan pakotteiden porsaanreikiä ja estämään arkaluonteisen teknologian vientiä Venäjälle kolmansien maiden kautta.

Virallisesti Armenia on lausunnoissaan vakuuttanut toimivansa länsimaiden pakoterintaman osana, mutta samalla se on yrittänyt miellyttää tärkeintä talouskumppaniaan Venäjää. Vaikka Armenian pääministeri Nikol Pashinjan kuvasi maan tilannetta AFP:n haastattelussa tasapainotteluna kahden rintaman välillä, näyttää vaakakuppi kallistuneen taloushyötyjen suuntaan.

Armenia on ollut yksi Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan taloudellisista hyötyjistä. Se on lähes 2,5-kertaistanut Venäjän-vientinsä, jonka arvo kasvoi 2,2 miljardiin euroon viime vuonna.

Financial Timesin mukaan autokaupan arvo on jopa monisatakertaistunut: Ennen suurhyökkäyksen alkua tammikuussa 2022 Armeniasta Venäjälle suuntautuvan autokaupan arvo oli 800 000 dollaria. Tämän vuoden tammikuussa maiden välisen autokaupan arvo oli 180 miljoonaa dollaria.

ARMENIALLA on vapaakauppasopimus Venäjän kanssa ja autojen tullaaminen on paljon edullisempaa Armeniassa kuin se on Venäjällä. Tästä syystä Armeniasta on tullut tuontiautojen kauttakulkumaa Venäjälle.

Jaroslav Koltshenko ja hänen bisneskumppaninsa Andrei ryhtyivät kuljettamaan autoja Venäjälle pian sodan alettua. Andrei havainnollistaa, että 13 000 dollarin auton voi myydä esimerkiksi Pietarissa 23 000 dollarilla. Auton tullaus maksaa toki noin 5 000 dollaria, mutta voittoa jää yhä toinen mokoma.

Armeniassa toimivalle Radio Liberty -medialle puhunut hallinnon virkamies kertoi maaliskuussa, että Gjumrissa toimitetaan noin 200 auton tullausta päivässä, mikä on ennennäkemättömän paljon. Koltshenko sanookin Gjumrissa tulliin jonottavien rekkaletkojen osoittavan, että pakotteita voidaan kiertää.

- Tietenkään amerikkalaiset eivät tästä ilahdu. He varmaan yrittävät aiheuttaa meille harmia, mutta he eivät siinä onnistu. Venäjän kokoisen valtion eristäminen ei ole mahdollista.

Andrei on yhtä mieltä yhtiökumppaninsa kanssa Venäjän eristämisen hankaluudesta.

- Kuten sanotaan, vesi löytää uuden reitin, vaikka joen virtaus estettäisiin, hän sanoo.

Uusien reittien löytäminen Venäjälle suuntautuvalle autokaupalle saattaa olla käsillä. EU:n 11. pakotepaketin jälkeen Georgia ilmoitti, että se aikoo elokuusta alkaen estää Yhdysvalloista saapuvien autojen kuljetukset Venäjälle, syyskuussa esto laajenee EU:sta tuotuihin autoihin. Tämä tarkoittanee, että myös Armeniasta vietävien autojen kauttakulku Georgian läpi vaikeutuu.