Arthur Engoron on määrännyt Donald Trumpin todistamaan

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion tuomari Arthur Engoron on määrännyt maan entisen presidentin Donald Trumpin todistamaan Trumpin yritykseen kohdistuvassa petostutkinnassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuomari on määrännyt myös Trumpin vanhimmat lapset Donald Trump Jr:n ja Ivanka Trumpin todistajiksi. Trump perheineen on kutsuttu jo aiemminkin todistajaksi, mutta Trump on kieltäytynyt ja vaatinut haasteen kumoamista.

New Yorkin osavaltion oikeuskansleri Letitia James tutkii, onko Trump Organization ilmoittanut laittomasti kiinteistöjensä arvosta vääriä tietoja saadakseen esimerkiksi veroetuja.