Arto Satonen: ”Heidän pitää itse löytää se malli”

Työnantajaliitot ilmoittivat tänään kutsuvansa työntekijäjärjestöjä neuvotteluihin uudesta työmarkkinamallista. Johannes Ijäs Demokraatti

Taustalla on työministeri Arto Satosen (kok.) työmarkkinajärjestöille 8. marraskuuta pidetyssä seminaarissa esittämä toivomus käynnistää keskustelut kansantaloutta vahvistavasta ja työllisyyttä edistävästä mallista.

Arto Satonen kertoo olevansa tyytyväinen siitä, että neuvottelut työmarkkinamallista alkavat. Hän painottaa, että kyseessä ovat kaksikantaiset neuvottelut eli ne ovat työnantajien ja työntekijöiden väliset.

– Heidän pitää itse löytää se malli.

Satonen lisää, että hallitus on valmis luopumaan hallitusohjelmakirjauksestaan, jos vientivetoinen palkkamalli löytyy.

– Arvioidaan sitä sen jälkeen sitten, jos se löytyy.

Satonen viittaa kirjaukseen, jonka mukaan ”Suomen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi hallitus vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia. Laissa työriitojen sovittelusta säädetään, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella.”

USKO vientimallin syntyyn ei ole tapissa työnantajapuolella eikä myöskään palkansaajilla. Työntekijäpuolella koetaan, että hallitusohjelma sisältää jo valmiiksi kaikki herkut työnantajille, joten neuvotteluhalukkuuden ei ennakoida nousevan kovin korkeaksi.

Satonen sanoo näkevänsä isoksi askeleeksi jo sen, että neuvottelut ovat ylipäätään lähteneet liikkeelle.

– Aika näyttää, mikä on mahdollisuus onnistua. Jos Ruotsi ja Tanska ovat löytäneet vastaavanlaisen mallin, kyllä minä uskon, että se on meilläkin löydettävissä, jos vain tahtoa on.

Satosen mukaan on kaikkien kannalta parempi, jos vientivetoinen malli löytyy sopimalla.

– Uskon, että se on parempi myös työnantajan näkökulmasta kuin hallitusohjelman kirjaus. Siihen on löydettävissä sellainen ratkaisu, joka on sekä työnantajan että työntekijän kannalta parempi kuin hallitusohjelmakirjaus.

Kuten tänään oli Demokraatistakin luettavissa työntekijäkeskusjärjestöjen puheenjohtajien suulla, palkansaajapuolella on halua päästä neuvottelemaan laajemminkin työelämä- ja sosiaaliturvakysymyksistä, joihin hallitus ajaa rajuja heikennyksiä.

Demokraatti kysyi Satoselta useaan otteeseen, onko hallituksella mitään halua siihen, että neuvoteltaisiinkin laajemmasta kokonaisuudesta, mahdollisesti myös kolmikantaisesti. Satonen tyytyi toistelemaan, että työmarkkinamallista keskusteleminen on oma prosessinsa.

Et sulje porttia kokonaan, että joskus päädyttäisiin laajempiin keskusteluihin?

– Tällä hetkellä minä näen asian niin, että nyt neuvotellaan työmarkkinamallista ja muut esitykset etenevät sitten omalla käynnillään. Mutta totta kai siellä on sitten käynnissä omat neuvottelut, esimerkiksi paikallisen sopimisen osalta yksityiskohtaiset asiat ovat parasta aikaa kolmikantatyöryhmässä. Ne menevät omalla tasollaan.