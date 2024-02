Arto Satonen pääsi taas ay-liikkeen mielenosoitukseen – kiistää hallituksen olevan EK:n asialla

Satonen sanoo Demokraatin haastattelussa toivovansa, että neuvottelut vientimallin osalta lähtisivät uudelleen liikkeelle. Mitään isompaa neuvottelupöytää Satonen ei ay-liikkeelle kuitenkaan tarjoa muiden kysymysten osalta.

– Lakoilla asia ei ratkea. Toivon, että keskusteluyhteyttä käyttäen. Tähän liittyy myös vääriä pelkoja näihin uudistuksiin.

Satonen sanoo, ettei koe asiaa arvovaltakysymyksenä vaan välttämättöminä uudistuksina työllisyyden ja talouden näkökulmasta.

– Niitä on nyt vietävä eteenpäin. Se mitkä ovat minkäkin uudistuksen yksityiskohdat on eri asia, mutta isossa kuvassa nämä on vietävä eteenpäin.