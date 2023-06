Arvio: Cannesin kilpasarjasta suoraan Suomeen kärrätty komediakummajainen tukehtuu tahmaiseen taiteiluunsa, vaikka mukana on Tom Hanks

Nimesin Wes Andersonin elokuvan The Grand Budapest Hotel parhaaksi teatterilevityksen Suomessa saaneeksi ensi-illaksi vuonna 2014. Rane Aunimo Demokraatti

Sen ohjaajaan lyötiin älykköauteurin leima heti ensimmäisissä elokuvissaan, joista paras on hullunkurisen perheen muotokuva The Royal Tenenbaums (2001). Läpimurtokomedia Rushmore (1996) on saanut sittemmin lisänimen Akatemian älypää, joka viitannee vähää enemmän myös elokuvan ohjaajaan.

Harvan ohjaajan tyyli on yhtä tunnistettava kuin Andersonin, joka on kuitenkin huonoimmillaan unettava pinnanpalvoja, jonka eksentrisissä tarinoissa ei ole häivääkään yhteiskunnallista syvätarkkuutta, eikä ole kenties tarkoituskaan. Hahmoja katsoo kuin turistimyymälöiden postikortteja tai mainosten muotiluomuksia, joissa on jotain vinksahtanutta.

Kaksinaisen amerikkalaisohjaajan perimmäinen heikkous piilee siinä, että hänen epätavallisten yksilöidensä ilmeetön pahoinvointi kääntyy sisäänpäin ja saa henkilöt vaikuttamaan viileän lannistuneilta. Tässä olisi oma logiikkansa, jos näkökulma laventuisi ympäröivän todellisuuden yleisempään apaattisuuteen.

Newyorkilaisen indieyhtyeen kenkiinsä tuijottavalta kitaristilta vaikuttava Anderson ehkä samastuu teostensa näsäviisaisiin lapsiin, jotka sanailevat keskenään kirjallisen aikuismaisesti. Tuotantoa sisällöllisesti yhteen sitovaa löyhää teemaa löytää nyrjähtäneiden älykköjen koomisesta sivullisuudesta.

ASTEROID CITY (2023) tuodaan teatterilevitykseen Suomeen suoraan Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjasta. Elokuva jäi palkinnoitta, mutta sai suopeahkon vastaanoton ensimmäisissä angloamerikkalaisissa kritiikeissä.

Pitkästä aikaa odotin itsekin toiveikkaana, josko Andersson olisi vaihteeksi onnistunut tiivistämään muotokielestään jonkun koukuttavan ytimen. Jos onnistui, jäi se minulta havaitsematta.

Asteroid City

Ohjaus: Wes Anderson

Pääosissa: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton

2023, 105 minuuttia

Ensi-ilta 9.6.

★★☆☆☆

Anderson suosii tyypillisestikin silmille lyövää estetiikkaa, mutta vie metodin nyt äärimmilleen. Metaelokuvassa on sisäkkäisiä, limittyviä ja lomittuvia tarinoita, mustavalkoinen televisio-ohjelma ja sen sisällä näytelmä sekä henkilöitä kommentoimassa kaikkea nähtyä. Jaetut kuvat ja horisontaalisesti vikkelään liikkuva kamera korostavat teatterimaisesti, että lavan toisella reunalla tapahtuu jotakin. Harmi vain, ettei mitään kovin kiinnostavaa.

ELOKUVAN nimi viittaa kuvitteelliseen yhteisöön 1950-luvun Amerikassa. Asteroidi on iskenyt maahan tuhansia vuosia sitten, mutta atomipommikokeet jatkuvat nykyisyydessä. Isän ja neljän lapsen perhe jumittuu kaupunkiin ja tutustuu sen omalaatuiseen väkeen. Lopussa alue joutuu karanteeniin ja parodinen sävy rahtusen synkkenee.

Tähtiä elokuvassa välkehtii kuin Otavassa. Kenties yllättävimpänä valtavirran Hollywood-elokuvan viime vuosikymmenten merkittävin näyttelijä Tom Hanks, nyt isoisänä, joka ei ole koskaan rakastanut poikaansa. Toisaalta Jason Schwartzman, Andersonin vakiokasvo ja jonkinlainen alter ego, nyt vaimonsa menettäneenä valokuvaajana.

Asteroid Cityssä on kyllä surua ja ehkä hukattua elämääkin. Sen kipeyden haluaisi myös tuntea, mutta ohjaaja keskittyy tahmaiseen taiteiluunsa. Suomalaisittain on lohdullista, että Cannesin tämänkeväisten elokuvajuhlien kilpasarjan toinen suuri visualisti Aki Kaurismäki on myös sydämellinen humanisti.