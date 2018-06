Arvio Compañia Kaari ja Roni Martinin Anna Kareninasta: Upea, väkevä, tanssillisesti täydellinen

Jorma Uotinen on krevi Karenin ja Mariana Collado Anna Karenina Compañia Kaari ja Roni Martinin veretseisuttavassa tanssiteoksessa.

Väkevä, sakea ja upea. Aivan ensi hetkistä alkaen kokemus isolla K:lla. Mahdollisesti koko kevään vaikuttavin ja hienoin tanssiesitys.

Runsaasti ylisanoja, mutta jokaiselle niistä on katetta.

Onneksi Compañia Kaari ja Roni Martinin maaliskuussa kantaesitetty ”Anna Karenina” sai kolme lisäesitystä Kaapelitehtaan Pannuhallissa. Ja toivottavasti se saa niitä lisääkin, vaikka ymmärrän, että teoksen kansainvälisen huipputiimin saaminen yhtä aikaa näyttämölle ei ole mikään yksinkertainen tehtävä.

Tunnelma sähköistyy jo yleisön astuessa sisään ja kreivi Kareninin palvelijoineen johdattaessa katsojat kolmion mallisen pitkän juhlapöydän ääreen. Olemme yhtä aikaa tanssiaisvieraita ja yleisöä todistamassa intohimoista kolmiodraamaa, jossa ketään ei säästetä.

Vaikka esitys perustuu Leo Tolstoin romaaniin, ei siitä välttämättä tarvitse tietää mitään. Osallisia sieluja myöten riepottava rakkaus on universaalia, ja tapahtumien sijoittuminen 1900-luvun alun Venäjälle on vain visuaalinen elementti, joka korostaa yleistä maailmanlopun tunnelmaa.

Vaikka palvelijat häärivätkin koko ajan taustalla, keskiössä ovat kreivi Karenin, hänen vaimonsa Anna Karenina ja kreivi Vronsky. Jorma Uotisen, Mariana Colladon ja Carlos Chamorron veretseisauttava kolmikko, joiden sisällä ja välillä riehuvat suuret tunteet intohimoisesta rakkaudesta hulluksi tekevään tuskaan.

TANSSI

Compañia Kaari ja Roni Martin, Kaapelitehdas

Anna Karenina

Koreografia Kaari Martin (yhdessä tanssijoiden kanssa) – Sävellys Roni Martin – Dramaturgia Atro Kahiluoto – Ohjaus Kaari Martin-Roni Martin-Atro Kahiluoto – Valot ja lavastus Jukka Huitila – Ääni Eppu Helle – Puvut Erika Turunen – Tanssijat Mariana Collado, Carlos Chamorro, Jorma Uotinen – Muusikot Erno Haukkala, Miguel Kolliander, Roni Martin, Sanna Salmenkallio

Mielenkiintoista on, että Kaari Martinin koreografia ja Atro Kahiluodon dramaturgia nostavat piirun verran enemmän esille miehet kuin itse Annan. Anna on pikemminkin katalysaattori, joka panee liikkeelle kaiken – myös itsensä – tuhoavan tapahtumakulun.

Tai sitten vaikutelma syntyy kaikkien kolmen, mutta erityisesti Chamorron, äärimmäisen vereslihaisesta tulkinnasta.

On oikeastaan turhaa sanoa mitään sen enempää Chamorron, Colladon kuin Uotisenkaan tanssista, sillä se on täydellistä. Yhtä aikaa kullekin persoonallista ja silti kokonaisuuteen kuin itsestään selvänä kuuluvaa. Teknisestä huikeudesta nyt puhumattakaan.

Kaari Martinin liikekieli pohjautuu flamencoon ja nykytanssiin, mutta on jo oikeastaan edennyt niistä aivan omanlaisekseen. Se on liikettä ja tanssia, jonka tarkoituksena on ilmaista ja kertoa, määritelmistä viis.

Esitys ei kuitenkaan olisi sitä, mitä on ilman Roni Martinin siihen säveltämää musiikkia. Erno Haukkalan, Miguel Kollianderin, Sanna Salmenkallion ja Roni Martinin muodostama tanssiaisten orkesteri on uskomaton maailmanlopun bändi. Erilaiset soundit flamencosta, kirkkomusiikin kautta Tom Waits -tyyliin muodostavat kylmiä väreitä nostattavan koktailin. Salmenkallion valittava viulu jää pitkäksi aikaa soimaan alitajuntaan.

Erika Turusen tummana hehkuvat puvut, Jukka Huitilan savuiset valot ja Eppu Helteen hienovarainen livemiksaus kruunaavat kokonaisuuden.

Esityksestä ulos astuessa on tunne, että on nähnyt ja kokenut jotain, jota ei ihan heti uudestaan tule vastaan.

Anna Karenina on valittu myös Tampereen Teatterikesän pääohjelmistoon, jossa sillä on kaksi esitystä Tampereen Työväen Teatterin suurella näyttämöllä 8.8.