Arvio: Golda Meir, 75, pieksee heikot miehet tönkössä sotahuonedraamassa ja kamarinäytelmässä, jossa kasvottomat arabit hyökkäävät Israelin kimppuun

Nuori valtio oli kokenut monta sotaa jo ennen Meirin varsinaista valta-aikaa ja 1970-lukua. Ytimekkäästi nimetty Golda (2023) kertoo ainakin yhtä paljon Jom Kippurin sodasta vuonna 1973 kuin tuolloin 75-vuotiaasta nimihenkilöstään, joka joutuu tekemään tiliä taistelujen aikaisista ratkaisuistaan tutkintakomission edessä.

Kerronta rakentuu siis takautuvasti, lopputuloksesta lähtien, jota ei kerrota mutta joka tunnetaan.

ISRAELIN ensimmäisestä ja maailman kolmannesta naispääministeristä voisi varmaankin tehdä nykyvinkkelistä katsoen feministisen elokuvan.

Yhdysvalloissa asuvan israelilaisen Guy Nattivin näkemys on rikkoo perinteen mutta säilyttää konservatiisuuden: harmaahapsinen naisjohtaja on ympärillään olevia heikkoja miehiä riuskempi, eikä erehdy hempeilemään eikä tunteilemaan vaikeiden valintojen äärellä. Elokuvan Golda on oman aikansa rautarouva, miesten ”veroinen” tai oikeastaan enemmän.