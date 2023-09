Arvio: Historioitsija Ville Jalovaara on tarttunut polttavaan aiheeseen, eikä syyttä, sillä liikkeellä on ollut myös vääristelyä

Ville Jalovaara dokumentoi tuoreessa kirjassaan tarkasti Helsingin suurpommitukset 1944. Kari Sallamaa

Historioitsija Jalovaara on tarttunut polttavaan aiheeseen. Romahtaneet idänsuhteet ja pommisuojien varustaminen tekevät teoksen ajankohtaiseksi. Venäjän terroripommitukset suuntautuvat nyt Ukrainaan, tosin ohjuksilla ja drooneilla. Puolisen vuotta ennen vuosipäivää tekijä selvittää nämä 80 vuoden takaiset tapahtumat. Motivaationa on, että niistä on vääriä tietoja unohtamisen tai vääristelyn takia. Tekijä on syynännyt tarkkaan Kansallisarkiston sotapäiväkirjat.

Muutamia virheitä Jalovaara tekee. Ennen sotaa Suomen ulkomaanedustustot olivat lähetystöjä, légation, vasta sen jälkeen ambassaadeja. Venäläiset nimet menevät miten sattuu, vaikka kyrillisten aakkosten muuntamisessa latinalaisiksi on yksiselitteiset säännöt.

Helsinkiä ei pommitettu satunnaisesti: Churchill, Roosevelt ja Stalin olivat Teheranin konferenssissa 1943 sopineet, että Suomi irrotetaan sodasta. Toteuttaminen jäi Neuvostoliiton kontolle. Stalin määräsi Neuvostoliiton kaukotoimintailmavoimat (ADD) pommittamaan Helsinkiä massiivisesti.

Leningradin saksalaissaarto oli purkautunut, näin ADD:lla oli vapaat kädet ryhmittyä ja lentää saatuaan Stalinilta lähtökäskyn Runeberginpäivänä 6.2. Ilmaan nousi yli 700 konetta monena aaltona. Helsingissä oltiin täysin valmistautumattomia pitkien asemasodan vuosien jälkeen.

Saksalta saatuja tutkia oli liian vähän ja ne reistailivat. Tulitusta haittasivat myös ilmassa olleet omat ja saksalaisten Messerschmittit, joiden pudotusprosentit olivat vaatimattomat. Valonheittäjien saadessa niitä valokeilaan ei uskallettu ampua. It-tykkien pääasiallisin tulitusmuoto oli perinteinen sulkutuli, mikä useissa tapauksissa sai viholliskoneet kääntymään pudottaen pommilastin metsään tai mereen.

ENSIMMÄISEN HYÖKKÄYKSEN varsin pienet tuhot johtuivat kirjan tekijän mukaan enemmän ADD:n kyvyttömyydestä kuin ilmatorjunnan taidoista. Silti Jätkäsaareen ja Hietalahden telakalla syttyi isoja roihuja.

Katajanokalla romahteli taloja, ja lääninvankilassa virunut Hella Wuolijoki pelkäsi henkensä edestä. Ensimmäisen pommitusyön tunnetuin uhri oli Neuvostoliiton lähetystö Albertinkadulla, mikä synnytti laajaa vahingoniloa. Palokuntakaan ei hätäillyt sammutusta.

Ilmapuolustuksesta vastanneen Helsingin Ilmatorjuntarykmentin kalusto oli kirjavaa, tšekkiläisiä Škoda-tykkejä ja venäläistä sotasaalista, mutta pääaseena oli tehokas saksalainen Rheinmetall-Borsig. Minulla on tähän tykkiin tatsi, koska sain sille koulutuksen samassa joukko-osastossa 1962. Roudasimme niitä venäläisillä telaketjutraktoreilla Lohtajan pauhoilla. Nämä veteraanit olivat viimeisiä aikoja palveluksessa ohjusten ollessa jo tulollaan.

Välittömiä tuhoja laajempi vaikutus oli ilmahälytysten pommisuojiin ajamien siviilien pelolla. Rauhantunnustelujen takia Helsinkiin tullut Mannerheimkin joutui VSS-suojaan, mikä oli aristokraatille tuskallista etenkin hänen bakteerikammonsa takia. Järkyttävä elämys pommituksen keskelle joutuminen oli myös Ruotsin rikkaimmalle miehelle Marcus Wallenbergille, joka oli Helsingissä neuvostolähettilään, rouva Kollontain pyynnöstä avittamassa Suomea tajuamaan sodan kellon lyöneen.

Luutnantti Touko Laaksonen oli suojaamassa Mannerheimin junaa raskaan ilmatorjuntapatteri 3:n komentajana. Myöhemmin hänet tunnetaan nimellä Tom of Finland.

TOISENA POMMITUSYÖNÄ 16.2. Helsingin keskusta kutakuinkin säästyi, kun ADD pudotti valtaosan pommeista kaupungin itäpuolelle kärkikoneiden sytytettyä sinne tulipaloja. Silti Hakaniemen torin halkopinot syttyivät: tällä kertaa pinonpolttajana oli Neuvostoliitto, ei Valpon ostama irtolainen kuten välirauhan aikana. Työväentalon tornikin roihahti, kuten edelliskerralla 1918 saksalaisten tulesta. Pahinta oli kulttuuritappio: Kallion kirjasto vaurioitui, Vallilan tuhoutui täysin.

Kun it-miehistä oli pula, kouluhallituksen pomo Arvi Poijärvi käski koulut lähettämään lukiolaispoikia tykeille. Tunnetuin oli Suomi-Filmin lapsitähti Lasse Pöysti. Ammuksia kantoi myös 16-vuotias ressulainen Ylermi Runko, tuleva Elannon pääjohtaja. Lasten ristiretki vailla koulutusta ei tuottanut kuolonuhreja, mutta pommien räiske, tulipalot ja tykkien jyly ei ollut nuorille mielille terveellistä.

Kolmas isku 26.2. tuotti suurimmat tappiot. ADD oli oppinut virheistään; koneet tulivat useina aaltoina, jolloin puolustajilla ei ollut hetken lepoa. Pahin kulttuurituho oli yliopiston vanha päärakennus, jonka juhlasalin mukana menivät Albert Edelfeltin, Pekka Halosen ja Tyko Sallisen teokset. Täysosuman sai myös Kaartin kortteli.

Neuvostokoneiden lisäksi mukana oli amerikkalaisia Dakotoja, joita USA oli liisannut liittolaiselleen, mutta niissä ei ollut parhaita tähtäimiä, eivätkä amerikkalaiset antaneet Stalinille Lentäviä linnoituksia, jotka olivat saksalaiskaupunkien tuho.

Huolimatta kaikkien aikojen pahimmista pommituksista Helsinki kärsi suhteellisen vähän; kuolonuhreja oli yhteeensä 150. Jalovaara jakaa ansion puolustuksen onnistumisesta tasapuolisesti HelItR:n taidolle ja ADD:n osaamattomuudelle.

26.2. jäi viimeiseksi hyökkäykseksi. Kun valvontakomission johtaja Andrei Ždanov samana syksynä saapui Helsinkiin, hän ja muut neuvostokurkot ihmettelivät kaupungin kuntoa, kun ADD oli liioitellut tuhonneensa sen maan tasalle. Myös ilmatorjunta oli pettynyt, kun se ei saanut riittävää kiitosta pääkaupungin pelastamisesta. Tuijoteltiin raunioita, ei muuten ehjää maisemaa.