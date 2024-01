Arvio: Kaksi aikuista hamuaa takaisin lapsuudessa koettua kiintymystään

12 vuoden välein tapahtuva rakkaustarina kuvastaa kiinnostavasti nykymaailman mahdollisuuksia, joissa myös taaksejäänyt elämä on koko ajan ulottuvilla. Jukka Sammalisto

Tekniikan kehittymiseen peilautuu helposti toivoa jonkin menetetyn inhimillisen kokemuksen ennallistamisesta. Nykymaailman tietoliikenteessä on melko vaivatonta ottaa yhteyttä vaikkapa ihmiseen, joka on jäänyt jonnekin elämän varrelle ja ehkä muuttanut jopa maailman toiselle laidalle.

Soulilaiset Nora (Greta Lee) ja Hae Sung (Teo Yoo) ovat lapsuudessaan olleet parhaita kavereita ja ajatelleet kasvavansa kohti yhteistä tulevaisuutta. Heidän täytettyään 12 vuotta, Noran perhe muuttaa Torontoon, mikä erottaakaksikon kipeästi toisistaan.

12 vuotta myöhemmin nuorina aikuisina he kohtaavat toisensa videopuheluiden välityksellä ja suunnittelevat tapaamista, mutta lopulta epävarmuuksien voimistuessa Nora haluaa ainakin toistaiseksi katkaista yhteydenpidon.

Hän haluaa sittenkin luoda identiteettiään uudessa ympäristössään joutumatta menneisyyden valtaan.

Taas kuluu 12 vuotta, ja nyt he ovat jo 36-vuotiaita. Hae Sung saapuu New Yorkiin, jossa Nora nyt vaikuttaa. Yhteisen kohtalon määräytymiselle on jo entistäkin realistisempi este, Noran puoliso Arthur (John Magaro). Onko kyse siis vain lopullisista jäähyväisistä lapsuudelle?

Tarinan tasolla Hae Sung vaikuttaa hiukan aktiivisemmalta osapuolelta pitämään yhteyttä, mutta kokonaisuuden tunteellinen kokemuspohja kuuluu kuitenkin kulttuurierojen muokkaamalle Noralle. Siinä Hae Sung jää hieman sivummalle, ja jää vähän mysteeriksi, kuinka hän etenkin amerikkalaisen kulttuurin kokee perikorealaisen kohteliaisuutensa takana.

ESIKOISOHJAAJA Celine Songin puoliomaelämäkerrallinen ilmaisu on herkkää ja hienovaraista, mutta myös hiukan rajoittuneesti tunnepohjaista. Song jättää aika tavalla hyödyntämättä kaksikon kasvun varsin erilaisille aloille. Norasta on tullut kirjailija, siis taiteilija, perinteinen vapaa sielu, Hae Sung taas on armeijan käytyään opiskellut insinööriksi.

ELOKUVA:

Past Lives

Ohjaus: Celine Song

Pääosissa: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

2023, 105 minuuttia. Ensi-ilta 26.1.

★★★☆☆

Yleensä luovat ja tekniset alat nähdään toistensa vastakohtina, joten siitä olisi varmasti riittänyt enemmänkin ammennettavaa. Niistä on raottuvinaan myös kahden ihmisen maailmankuvien välille kasvanut kuilu, jonka ruotiminen jää melko triviaalisten kulttuurieroja koskevien nostojen alle.

Past Livesin viimeinen puolituntinen on jo todella vahvaa kerrontaa ja herättää lupauksia ohjaaja Songin tulevaisuuden suhteen.

Vielä vaikuttavampi loppu olisi, jos tarinan oleelliseen lähtöasetelmaan olisi syvennytty yhtä antaumuksella. Nyt jää vähän miettimään, mikä päähenkilöiden lapsuuden kiintymyssuhteessa oli lopulta se konkreettinen kimmoke, joka sytyttää molemmat vielä myöhempiin kohtaamisiin aikuisina.

Jotain poikkeavaa Past Livesissa silti on. Valkokankaalla henkilöhahmot kaihoavat usein nuoruuden rakkauksiaan “Rakkautta ennen” -trilogian tapaisesti, mutta lapsuuden tunnemuistojen tietoinen uudelleen eläminen onelokuvissakin harvinaisempaa, vähän hämmentävääkin.

Romanttisen rakkauden ihannetta vakavammin pohtivia rakkaustarinoita nähdään myös sen verran harvoin, että Past Lives piristää, vaikkei sitä ihan loppuun (tai alkuun) asti ole hiottukaan.