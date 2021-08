Arvio: Rento ja mutkaton yhdistelmä nykytanssia ja parkouria

Jukka Tarvaisella on tanssijan ja koreografin uransa lisäksi pitkä kokemus myös parkourista, jota hän on tehnyt monenlaisissa ympäristöissä ja yhdistänyt myös koreografioihinsa. Erilaisissa kaupunkitiloissa parkouratessaan hän on vuosien varrella saanut kuulla jos jonkinmoista, sekä myönteistä että kielteistä, kommentointia ohikulkijoilta ja katsomaan pysähtyneiltä.

Näiden kokemustensa pohjalta Tarvainen on tehnyt Töölönlahden rannalle kuvataiteilija Joni Kärkkäisen Muuri– teoksen ympärille esityksen Alas sieltä – ja muita huomautuksia, jossa hän yhdistää nykytanssia ja parkouria.

Kuten nimestäkin voi jo päätellä, esitys on enemmän tai vähemmän vastaus ja hivenen vinostikin hymyilevä kommentti kaikille parkourin ihmettelijöille. Se myös tekee selväksi, etteivät parkouraajat ole rikkomassa ”yhteisillä verorahoilla hankittua omaisuutta” ja että laji vaatii sekä hyvää fysiikkaa että taitoa, joita kumpaakaan ei saavuteta kuin jatkuvalla harjoittelulla. Rento ote ja hiukan välipitämättömän oloinen asenne kuuluvat lajin luonteeseen.

NYKYTANSSI & PARKOUR

Helsinki Biennaali 2021 ja Zodiak, Töölönlahden puisto

Alas sieltä – ja muita huomautuksia Koreografia ja ohjaus Jukka Tarvainen – Muuri-teos Joni Kärkkäinen – Valot Lauri Sirén – Ääni Jouni Tauriainen

Kymmenhenkinen esiintyjäryhmä koostuu kahdesta nykytanssin ja kahdesta parkourin ammattilaisesta sekä joukosta harrastajia, jotka valittiin avoimella haulla toukokuussa. Erilaisista taustoistaan huolimatta ryhmä toimii hyvin yhteen, vaikka toki ammattilaisten osaaminen näkyy. Sille on myös koreografiassa annettu tilaa, mutta juuri sen verran sopivasti, että esitys on ennen kaikkea ryhmäteos.

Kärkkäisen moniosainen, valkoinen, marmorikuvioinen Muuri on esityksen olennainen osa, jota käytetään äärimmäisen monipuolisesti, mutta myös kunnioittavasti. Se ei ole pelkkä ”lavastus”, vaan yksi esiintyjä, jota ilman koko teosta ei oikeastaan olisi.

Koska parkour liittyy olennaisesti kaupunkiympäristöön, koostuu Jouni Tauriaisen äänimaailma musiikin lisäksi erilaisten julkisten tilojen, ja varsinkin päärautatieaseman, äänistä. Tästä äänimaailmasta saavat kimmokkeensa myös muutamat esityksen kohtaukset. Pimenevässä illassa Lauri Sirénin valot ensisijaisesti rajoittavat esitystilan ja auttavat näkyvyydessä, mutta toimivat myös hyvin vuoropuhelussa iltataivaan värimaailman kanssa.

Alas sieltä – ja muita huomautuksia on Töölönlahden puiston nurmikolla mainio puolituntinen ”iltapala”, joka tosin muutamissa still- ja poseerauskohdissaan tarvitsisi hivenen tiivistämistä, jottei esityksen intensiteetti laskisi. Sekä Zodiakin tuottama ilmaisesitys että itse Muuri ovat molemmat osa Helsinki Biennaali 2021 -tapahtumaa.