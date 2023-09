Arvio: Talvista lauttamatkaa Suomenlahdella muistellut Elvis Costello ja Steve Nieve tarjosivat täyteläisen lauantai-illan konserttinautinnon

On hän kyllä hyvä ja ilmeisintä mainettaan monipuolisempi lauluntekijäkin, mikä kävi ilmi Kulttuuritalon konsertissa.

Elvis Presleyn kuolinvuonna 1977 ensilevyttäneeksi uuden aallon rillipäärokkariksi hän oli jo alusta alkaen lähellä tyyliä, joka kytkeytyi yhtä lailla poplaulunkirjoittamisen perinteeseen kuin sen luontevaan modernisointiin. Yhteistyötä hän onkin sittemmin tehnyt sellaisten 60-luvun konkareiden kuin Paul McCartneyn ja Burt Bacharachin kanssa.

Konsertissa kuultiin Veronica (1989), McCartneyn kanssa tehty kappale, jonka lyriikoissa Costello kertoo Alzheimeriin sairastuneesta isoäidistään. Hän kertoi esittävänsä sen nyt uudella tavalla, jonka kokee enemmän omakseen. Tulkinta oli sisäistyneempi ja hosumattomampi kuin aikansa levyversio.

Yllättävää ja loppuun asti jatkunutta yhteistyötään viime helmikuussa kuolleen, ”helpolta kuulostavan” keveyden mestarin Bacharachin kanssa Costello muisteli esimerkiksi kappaleella I Still Have That Other Girl.