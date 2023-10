Arvio: Venäjä ampui alas oman hävittäjänsä

Venäjän ilmatorjunta ampui viime viikolla hyvin todennäköisesti alas yhden omista hävittäjistään, sanoo Britannian sotilastiedustelu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on brittitiedustelun mukaan Su-35S, edistynein hävittäjämalli, joka Venäjällä on laajasti käytössä. Alas ammuttu kone oli luultavasti vasta viides kyseisen mallin kone, jonka Venäjä on menettänyt suurhyökkäyksen alettua, tiedustelukatsauksessa arvioidaan.

Kone ammuttiin alas Venäjän hallussa olevan Tokmakin yllä Zaporizhzhjan alueella Ukrainassa, parikymmentä kilometriä etulinjan takana.