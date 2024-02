Arvio: Yksin asuva pikkutyttö välttelee sosiaalihuoltoa valloittavassa brittiesikoisessa

Ison elokuvan onnistuminen on kai aina vähän onnenkauppaa, mutta pienempienkin puitteiden elokuva vaatii kaltaistensa joukosta noustaakseen oikeanlaiset mutta silti omintakeiset nyanssit ja painotukset. Jukka Sammalisto

Ne on valloittavan hyvin hallussa kolmekymppisellä englantilaisella Charlotte Reganilla esikoisohjauksessaan Sisupussi (2023). Osuvan käännösnimen saaneen elokuvan alkuperäisnimi Scrapper tarkoittaa jonkinlaista vastaanhankaajaa.

Sellainen on 12-vuotias Georgie (Lola Campbell), joka on toistaiseksi keksinyt mitä ovelimpia keinoja välttyäkseen sosiaalihuollon yhteenotoilta. Georgie kun elelee omin päin kotonaan Lontoon laitamalla. Pastelliväriään asunto asunnolta vaihteleva talorivi on kuin jäänne 80-luvun postmodernismista.

Neliöiden sisälle piiloutuvaa arkea määrittelee sanoittamaton kaipuu, sillä Georgien yksinhuoltajaäiti Vicky (Olivia Brady) on hiljattain kuollut vakavaan sairauteen. Georgie yrittää vielä pitää tyynyt sohvalla siten kuin äitinsäkin ne piti. Aivan yksin tyttö ei kuitenkaan ole, siitä pitää huolen leppoisa ja lojaali ystävä Ali (Alin Uzun), joka on myös rikostoveri pyörävarkauksissa.

Erään huoneen kodissaan Georgie onkin pyhittänyt metallista romua sisältävälle tornille, joka uhkaa nousta katosta läpi, kohti menetettyä läheistä. Torni ei vain symboloi surun ja tyhjyyden kokemusta vaan toimii myös itsepäisen luovuuden monumenttina.

ELOKUVA:

Sisupussi

Ohjaus: Charlotte Regan

Pääosissa: Lola Campbell, Harris Dickinson, Alin Uzun

2023, 84 min. Ensi-ilta 2 2.

★★★★☆

kaksijakoisuudesta Scrapperissa onkin pitkälti kysymys, kun kipu ja into ovat erottamattomat osat Georgien arkista taistelua. Näennäisemmin Georgie voi tuoda mieleen Peppi Pitkätossun mutta syvemmälti myös Oliver Twistin.

Harvassa nykyelokuvassa tavallisemman Lontoon takapihat rehottavat niin autenttisina. Juuri sieltä, aidan yli kiiveten, Georgien elämään astuu isä Jason (Harris Dickinson), joka aikoinaan katosi Ibizalle bilettämään ja kaiketi jonkinlaista kiinteistöbisnestä kokeilemaan.

Georgie luonnollisesti kyräilee taloksi asettuvaa taataansa, sillä Jasonille vanhemman vastuunkanto on ollut yhtä vierasta kuin Georgielle on nyt turvallisuudentunne.Sisupussin teemaksi kasvaa se, miten paljon uudenlainen luottamus ja lähimmäisyys tarvitsee mahdollistuakseen.

Läpi elokuvan miljöö säilyy varsin rajattuna, juuri sellaisena kiehtovan hallittavana kuin sen voisi 12-vuotiaan silmin kuvitella. Ei ole paljon muuta kuin katuja, talorivistöjä, nurmikenttiä, juna-asema, erikoisia jättömaita, hylättyjä rakennelmia ja ruokala, josta saa kana-annoksia hyvällä hinta-laatusuhteella.

Alussa soiva The Streets -yhtyeen kappale Turn The Page soi osuvana pinnoitteena Reganin estetiikalle.

KUVAAJA Molly Manning Walker tavoittaa maagisia hetkiä, joissa auringonvalo siiloutuu hämäriin seiniin yksinäisiin huoneissa, joissa ei niin kauankaan sitten äiti vielä kasvatti tytärtään.

Regan hiukan kikkailee humoristisilla kerrontaelementeillä, mutta ei anna tarpeettomien temppujensa viedä pääasiaa mennessään. Keskiössä ovat isä ja tytär, jotka vasta alkavat tutustua toisiinsa. Regan antaa heidän kommunikaatiolle niin paljon aikaa ja tilaa, että kokonaisuus on paitsi uskottava myös kaikessa auktoriteetteja kunnioittamattomassa piittaamattonuudessaan lämmin ja sydämeenkäypä.

Poliiseja pakoon juokseminen on se yhdistävä hetki, kun Georgie ja Jason alkavat kokea orastavasti yhteyttä toisiinsa.

Harris Dickinson tekee Jasonina perinteistä mietteliäämmän hahmotuksen ikuisen nuoruuden lopultakin hylkäävästä paluumuuttajasta. Lola Campbell taas on Scrapperin suurenmoinen sielu ja voima, samaan aikaan herkkä ja kipakka lapsinäyttelijä, josta taatusti kuullaan vielä.