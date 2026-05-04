4.5.2026 11:50 ・ Päivitetty: 4.5.2026 11:49

Arviointineuvosto patistaa ministeriötä: Perustelkaa tarkemmin sotilastiedustelulain muutoshyötyjä

Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee täsmennyksiä sotilastiedustelulain muutosten vaikutusarviointiin. Neuvosto epäilee, että nyt tehty arviointi on liian yleisluonteinen, eikä kerro tarpeeksi mitä tulevista lainmuutoksista seuraisi.

Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausuntonsa esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen.

NEUVOSTO moitiskelee, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle.

Neuvoston mielestä lakimuutosten vaikutuksia tulisi konkretisoida enemmän eri kohderyhmien, vaikutusmekanismien ja vaikutusten mittaluokan näkökulmasta.

Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä.

