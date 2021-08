”Arvot eivät hyödyke, eikä niitä voi ’viedä’ mihinkään” – STTK:n Palolalta suorat sanat: ”Ylemmyydentuntoista ajattelua”

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa, että demokratia ei ole osallistamista vaan osallisuutta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Oikeusvaltiota ei ole ilman aktiivista ja toimivaa kansalaisyhteiskuntaa tai kokemusta yhdenvertaisista mahdollisuuksista olla mukana yhteiskunnan rakentamisessa. Surullisia ääriesimerkkejä Euroopassa ovat Puola ja Unkari, joissa myös työntekijöiden oikeuksia on heikennetty systemaattisesti.

Työmarkkinajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK, palkansaajakeskusjärjestö SAK, korkeakoulutettujen Akava ja STTK sekä Eurooppalainen Suomi järjestivät tänään Turun Eurooppafoorumi -tapahtumassa keskustelun, jonka aiheena oli oikeusvaltiokehitys Euroopassa ja maailmalla.

Keskusteluun osallistunut Palola painotti, että sosiaalisten oikeuksien kehitys on tärkein keino ylläpitää oikeusvaltiota ja demokratiaa kaikkialla maailmassa. Hän myös muistutti, että vakaus ei ole Euroopassa itsestäänselvyys.

– Meidän pitää huolehtia lainsäädännön kehittämisestä ja yhteiskunnan toimivuudesta. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että ihmisten elämässä on tulevaisuuden uskoa, hyvinvointia ja mahdollisuuksia lähtökohdista riippumatta. Syrjäytyminen ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus on polttoainetta epädemokraattisille voimille ja epävakaudelle kaikkialla maailmassa – myös Euroopassa.

Palola suhtautuu kriittisesti usein esitettyyn ajatukseen eurooppalaisten arvojen viemisestä.

– Puhumme Euroopassa helposti omien demokraattisten ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavien arvojemme viemisestä muualle maailmaan. Arvot eivät ole hyödyke, eikä niitä voi ”viedä” mihinkään. Sellainen ajattelu tuntuu nykypäivänä ylemmyydentuntoiselta ja jäänteeltä kolonialismin ajalta.

”EU on enemmän kuin osiensa summa.”

Hänen mielestään sen sijaan demokraattista, ihmisoikeuksia ja kansalaisten osallisuutta kunnioittavan yhteiskunnan muodostumista voidaan ja pitää tukea.

– Toimijoita ovat kuitenkin aina kussakin maassa ensisijaisesti kansalaiset itse. Talous on myös hyvä tapa vahvistaa demokratiaa maailmassa ja tässä EU:n vastuulliset kauppasopimukset voivat olla hyvä väline.

EU:sta puhutaan usein rauhanprojektina, mutta Palola näkee, että sen rakenteet ovat uuden edessä esimerkiksi brexitin myötä. Hän uskoo EU:n olevan rauhanprojekti edelleen, ja sen tulevaisuudesta ovat vastuussa kaikki EU-kansalaiset.

– Neuvottelu- ja keskustelukulttuuri, erilaisten näkemysten kunnioittaminen ja kyky kompromisseihin ovat meidän yhteisiä vahvuuksiamme ja pääomaamme. Meidän on käytettävä tätä kompromissikykyä, kun kehitämme unionia vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Väitän, ettei yksikään EU-maa saavuta yksin enemmän, kuin mitä se voi saavuttaa yhdessä 26 muun kumppaninsa kanssa. EU on enemmän kuin osiensa summa, yhdessä vaikutusvaltamme on suurempi.