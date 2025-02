Aselepo pitää Gazassa – neljäs vankienvaihto onnistui

Hamas luovutti kaksi israelilaista panttivankia, Israel puolestaan vapauttaa 183 palestiinalaisvankia. Myös rajanylityspaikka Gazasta Egyptiin tarkoitus avata. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äärijärjestö Hamas on luovuttanut kaksi israelilaista panttivankia Punaiselle Ristille. Luovutus on osa neljättä vankienvaihtoa, josta sovittiin Israelin kanssa solmitun aselevon yhteydessä.

Toinen panttivangeista on 35-vuotias israelilainen mies ja toinen 54-vuotias ranskalais-israelilainen mies.

Miehet luovutettiin Gazan eteläosassa sijaitsevassa Khan Yunisin kaupungissa. Israelin asevoimat ilmoitti, että heidät on palautettu Israeliin.

Hamasin on määrä vapauttaa kolme israelilaispanttivankia. Kolmas vanki, joka on 65-vuotias amerikkalais-israelilainen mies, vapautetaan mediatietojen mukaan eri paikassa.

Israel puolestaan vapauttaa 183 palestiinalaisvankia, kertoi palestiinalaisvankeja tukeva järjestö perjantaina.

Myös Rafahin rajanylityspaikka Gazan ja Egyptin välillä on määrä avata lauantaina sen jälkeen kun vankienvaihto on tehty. Rafahin rajanylityspaikan avaamisesta on sovittu Israelin ja Hamasin välisessä aseleposopimuksessa, joka solmittiin tammikuussa.

HAMAS otti panttivankeja hyökättyään Gazan rajan yli Israelin puolelle 7. lokakuuta 2023. Israelin mukaan iskun yhteydessä sai surmansa noin 1 200 ihmistä.

Hamasin iskun jälkeen Israel aloitti massiivisen hyökkäyksen Gazaan. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut hyökkäyksensä yhteydessä Gazassa yli 47 400 ihmistä. YK:n on kertonut pitävänsä terveysministeriön lukuja luotettavina.

Muun muassa Israelin toimintaa tutkiva YK:n erityiskomitea on sanonut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.