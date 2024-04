Aselevosta Gazaan neuvotellaan Kairossa

Yhdysvaltalaisten ja israelilaisten neuvottelijoiden odotetaan olevan viikonloppuna Egyptin pääkaupungissa Kairossa etsimässä sopua Gazan taisteluiden keskeyttämiseksi ja panttivankien vapauttamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvallat, Egypti ja Qatar ovat kuukausien ajan olleet mukana hakemassa ratkaisuja tilanteeseen, mutta marraskuun viikon mittaisen aselevon jälkeen tulosta ei ole syntynyt.

Valkoinen talo on vahvistanut, että neuvotteluja käydään tänä viikonloppuna Kairossa. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole vahvistaneet yhdysvaltalaismedioiden uutista, jonka mukaan maan keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Bill Burns on mukana neuvotteluissa.

Välittäjien välityksellä neuvottelevat Israel ja Hamas ovat syyttäneet toinen toistaan edistyksen puutteesta.

Torstaisessa puhelussaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle Yhdysvaltain presidentti Joe Biden painosti Netanjahua antamaan neuvottelijoilleen kunnolliset valtuudet sopimuksen aikaansaamiseksi.

Yhdysvallat on ollut Israelin vankka tukija, mutta presidentti Bidenin kärsivällisyys on alkanut hiipua Gazan kaistan humanitaarisen katastrofin ja avustustyöntekijöitä surmanneen Israelin iskun vuoksi. Biden on varoittanut Israelia tarkastelevansa tukeaan uudelleen, jos siviilejä ei pystytä suojelemaan.