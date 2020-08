”Asetelma muuttui ihan totaalisesti sen jälkeen, kun varapuheenjohtajavaali oli käyty” – Sirpa Paatero pitää SDP:tä ”ojennuksessa” seuraavatkin 3 vuotta

Puoluevaltuuston puheenjohtajan paikasta käytiin äärimmäisen tiukka taisto SDP:n puoluekokouksessa Tampereella tänään.

Johannes Ijäs Demokraatti

Kuntaministeri Sirpa Paatero sai vaalissa 252 ääntä ja kansanedustaja Aki Lindén 237 ääntä. Paatero pystyi uusimaan valtuuston puheenjohtajan paikkansa.

– Kiitos. Te teitte sen. Kiitos, kiitos rakkaat, Paatero kiittelee ulkona häntä onnittelemaan tulevia puoluekokousedustajia.

Paatero sanoo Demokraatille odottaneensakin täpärää tulosta.

– Asetelma muuttui ihan totaalisesti sen jälkeen, kun varapuheenjohtajavaali oli käyty, Paatero perustelee.

Tilanteen muuttumisella hän tarkoittaa sitä, että 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Malm, joka on Paateron tavoin Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Kun Aki Lindén ei tullut valituksi varapuheenjohtajaksi, hän oli puoluevaltuuston puheenjohtajan vaalissa entistä selkeämmin Varsinais-Suomen edustaja Kaakon Paateroa vastaan. Koska Kaakolla oli jo varapuheenjohtajan paikka, Lindénin osakkeet nousivat.

Toisaalta, jos Lindén olisi tullut valituksi puoluevaltuuston johtoon, olisi saattanut syntyä keskustelua siitä, että myös puoluesihteeri tulee Varsinais-Suomesta.

– Tiesin, että se paine on joillakin miettiä sitä alueellisuutta enemmän. Joku on taas sitä mieltä tai palautetta on tullut siitä, että ehkä puoluevaltuuston puheenjohtaja pitäisi irrottaa samalla tavalla kuin puolueen puheenjohtaja on irrotettu näistä alueellisista kuvioista. Nyt tämä varmaan osoitti sen, että se olisi mahdollista, Sirpa Paatero pohtii.

Yhtä kaikki Paatero ottaa voittonsa myös kiitoksena hyvin tehdystä työstä puoluevaltuuston johdossa edellisen kolmen vuoden aikana.

Yhtä hyvin informoitu kuin puoluejohto.

Kun Paaterolta kysyy puoluevaltuuston puheenjohtajan tärkeintä tehtävää, vastaus on ytimekäs:

– Kyllähän se on pitää tätä puoluetta ojennuksessa.

– Meillä on mahdollisuus säännönmukaisten tehtävien lisäksi tehdä poliittisia linjauksia ja ohjelmia. Se on se, mihin puoluevaltuustoa kannattaa hyödyntää, hän painottaa.

Puoluevaltuusto ohjaa omalta osaltaan puolueen toimintaa.

– Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, tilinpäätökset ja talousarviot, Paatero luettelee ja tiivistää esimerkiksi puolueen koko talouden kulkevan puoluevaltuuston kautta.

Puoluehallituksessakin Paatero voi osallistua valtuuston puheenjohtajana kokouksiin ja käyttää puheenvuoroja, vaikkei äänestyksiin saakaan osallistua.

Käytännössä puoluevaltuuston puheenjohtajalla on käytössään kaikki samat tiedot kuin muulla puoluejohdolla. Toki Paatero on hyvin informoitu myös kuntaministerin tehtävien takia ja hallituksen jäsenenä.

”Sukupolvenvaihdos on kyllä aikamoinen tässä kohtaa.”

SDP:n johto uudistus melkoisesti Tampereella.

– Se kertoo sen, että sukupolvenvaihdos on kyllä aikamoinen tässä kohtaa.

Kun Paatero pohtii nyt valittua SDP:n johtoa, hän näkee siellä niin vahvaa teollisuusosaamista, vahvaa elinkeinoelämän osaamista kuin vaikkapa vahvaa ympäristöajattelua. Hän toteaa, että kokonaisuus on hyvä.

Hallituksen budjettiriihi on ovella. SDP:n tavoitteita on muun muassa kuntien tukemisen jatkaminen koronan kurjistaessa kuntataloutta.

Paatero toteaa, että valmistelussa on lähdetty ajatuksesta, että kuntia voisi tukea samoilla keinoilla kuin lisäbudjetissa eli valtionosuuksien lisäämisellä, yhteisöveron jako-osuuksien muuttamisella ja mahdollisesti kohdennetuilla avustuksilla.

– Ei luoda nyt mitään uusia keinoja.

Kun häneltä kysyy summia, joilla kuntia voisi kenties tukea lisää, hän toteaa, että asia on pöydällä.

– Vielä ei ole olemassa linjausta. Meillä on tavoitteita.

Paatero uskoo opposition ärhäköityvän.

Paatero uskoo opposition terhakoituvan eduskunnassa syyskaudella.

– Epäilen, että oppositio tiukkenee, kun päästään keskustelemaan budjetista ja normaaleista lakiesityksistä. Sote-uudistus tulee varmaan olemaan myös yksi iso kysymys.

Tähän asti Paaterosta on tuntunut, että oppositio on ollut jonkinlaisen hämmennyksen vallassa.

– Ei tietenkään kukaan halua kritisoida sitä, että korona on hoidettu. Ei ole sellaista niin sanottua normaalia oppositiopolitiikkaa ehkä ollut.

Keskustan puheeenjohtajavaalin suosikkia Paatero ei lähde nimeämään.

– Ihan hyvä, kun pystytään tekemään nämä omat päätökset. Naapuripuolueet tekevät omat päätökset, hän vastaa.