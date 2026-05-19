Asiakasmaksujen korotukset huolettavat – ”Hinta ei saa muodostua esteeksi lapsitoiveille tai turvalliselle raskaudelle”

Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila varoittaa, että asiakasmaksujen nousu johtaa vakaviin seurauksiin, kuten siihen, että raskaana olevat eivät hakeudu tarpeelliseen erikoissairaanhoitoon.

– On täysin kestämätöntä, jos yksikin raskaana oleva jättää menemättä tutkimuksiin tai hoitoon liian korkeiden maksujen vuoksi. Hinta ei saa muodostua esteeksi lapsitoiveille tai turvalliselle raskaudelle ja synnytykselle, Marttila sanoo tiedotteessa.

Hallitus päätti kehysriihessään muun muassa terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksista. Erityistä huolta Demarinaisissa herättää erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu, joka on nousemassa ensi vuonna 78,40 euroon per käynti.

Marttila huomauttaa, että raskauden aikana käyntejä voi kertyä useita. Marttilan mukaan riskinä on, että erikoissairaanhoidon käynnille ei mennä hinnan vuoksi, vaikka sille olisi selvä tarve.

– Tämä vaarantaa sekä äidin että lapsen terveyden, hän sanoo.

Marttila nostaa esiin, että Husin Helsingin Sanomille tekemän laskelman mukaan keskimääräinen raskausaika synnytyksineen maksaa tällä hetkellä noin 642 euroa, kun vuonna 2023 hinta oli noin 423 euroa.

Huolta Marttilassa herättää myös leikkaus- ja toimenpidemaksu, joka on 257,20 euroa. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) kuitenkin kertoi Helsingin Sanomille, että maksu ei kokisi sektiota.

MARTTILA pitää asiakasmaksujen kehitystä huolestuttavana.

– Oikeistohallitus on tehnyt toistuvasti päätöksiä, jotka vievät kohti sitä, että terveydenhuollon saatavuus ja hoitoon pääsy riippuu yhä enemmän lompakon paksuudesta ja vakuutuksista. Tämä ei saa olla suomalaisen terveydenhuollon suunta, hän sanoo.

Marttila muistuttaa, ettei synnytykseen liittyvä hoito ole valinnainen palvelu, vaan välttämättömyys. Erikoissairaanhoidon käynneille ei hakeuduta itse, vaan aina terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Raskausaikana käyntien toteutumista myös seurataan.

– Raskauden seuranta, erikoissairaanhoidon käynnit ja synnytys ovat keskeisiä terveyspalveluja, joissa on kirjaimellisesti kyse elämästä. Turvallinen raskaus ja synnytys ovat yhteiskunnallinen perusvelvoite – ei maksukysymys, hän sanoo.