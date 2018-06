Asiantuntija-arvio: ”Pohjois-Korea on halunnut tällaista statuksensa tunnustamista”

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolan mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huippukokous Singaporessa alkoi aikalailla positiivisissa merkeissä.

– Selkeästi on liikahdusta tapahtumassa. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan ja miten tämä tapaaminen kokonaisuudessaan tulee menemään.

Pohjois-Korean näkökulmasta tapaamisen järjestyminen on toivottava kehityssuunta, Aaltola sanoo.

– Pohjois-Korea on halunnut tällaista statuksensa tunnustamista. Yhdysvallat kokee, että sen asettama paine on jotenkin toiminut, Aaltola jatkaa lisäten, että selkeästi kumpikin osapuoli kokee, että edistys on mahdollista.

Aaltolan arvion mukaan oli järkevää, että Kim ja Trump saivat huippukokouksen alussa tavata toisensa kahden kesken. Näin he pystyivät muodostaan jonkinlaisen käsityksen toisistaan, minkä jälkeen neuvotteluihin käytiin isommalla joukolla.

– Kokonaisuutena tältä (kokoukselta) ei varmaan voida odottaa kovin paljoa. Tämä on tietynlainen lähtölaukaus, Aaltola kuitenkin sanoo.

Hänen mukaansa kokoukselta on kuitenkin luvassa ainakin hyviä mediakuvia ja näyttäviä julkilausumia, joita Aaltola arvioi molempien johtajien kokoukselta hakevan. Lisäksi luvassa voi olla odottamattomia käänteitä, kun ottaa huomioon, että kyseessä on Trumpin ja Kimin välinen tapaaminen, tutkija sanoo.