Asiantuntija summaa: tätä Peter Pellegrinin voitto tarkoittaa

Parlamentin puhemies ja entinen pääministeri Pellegrini on poliittisesti varsin lähellä maan pääministeriä Robert Ficoa.

- Kyllä tämä vahvistaa Venäjään myönteisemmin suhtautuvia ja Ukraina-kriittisiä ja länsikriittisiä voimia, sanoo Turun yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen STT:lle.

Pellegrini sai vaalien toisella kierroksella 53 prosenttia äänistä, kun entinen ulkoministeri Ivan Korcok jäi vajaaseen 47 prosenttiin. Korcok on ollut vahva Ukrainan tukija.

- Jos vastaehdokas olisi voittanut, siinä olisi säilynyt tällainen itään ja länteen suuntautuvien tasapaino.

Nyyssösen mukaan Pellegrinin ensimmäisestä puheesta vaalivoiton jälkeen voi päätellä, että hän ottaa selvästi edeltäjäänsä Zuzana Caputovaa kriittisemmän näkökannan Ukrainan tukemiseen.

- Hän on ollut aikaisemmin maltillisempi, mutta selvästi ainakin toisella kierroksella hän rakensi imagoaan ja voittoaan nimenomaan länsivastaisuuteen ja niin sanotusti rauhan puolella olemiseen.

SLOVAKIAN politiikassa nähtiin suunnanmuutos jo viime syksynä, kun Ficon johtama Smer-puolue otti vaalivoiton ja Fico palasi pääministeriksi.

Slovakia oli siihen asti ollut hyvinkin merkittävä Ukrainan aseellinen tukija, mutta Fico on ollut Ukrainan tukemisen suhteen huomattavasti kriittisempi.

Mitään merkittävää muutosta Slovakian ulkopolitiikkaan ei nyt ole tiedossa, sillä Slovakiassa pääministeri johtaa esimerkiksi EU-politiikkaa. Presidentin rooli Slovakiassa on enimmäkseen edustuksellinen.

Presidentti muun muassa ratifioi kansainvälisiä sopimuksia ja nimittää tuomareita sekä toimii asevoimien ylipäällikkönä. Nyyssönen kuvaa presidentin olevan Slovakian politiikassa tasapainottava voima.

- Enemmän presidentti on kuitenkin edustava hahmo, kyllä pääministeri on se, joka ratkaisee. Nyt voi ajatella, että lähitulevaisuudessa pääministeri ja presidentti eivät ole erityisen kaukana toisistaan.

Vaikka Fico ja Pellegrini usein niputetaan samaan poliittiseen leiriin, Nyyssönen muistuttaa, että heillä on ollut merkittäviä erimielisyyksiä. Aiemmin he olivat puoluetovereita, mutta vuonna 2020 Pellegrini perusti oman puolueen.

Nyyssösen mukaan Fico on vielä EU-kriittisempi kuin Pellegrini. On hieman avoin kysymys, kuinka lähellä toisiaan he tällä hetkellä ovat.

PELLEGRININ vaalivoitto heijastelee Nyyssösen mielestä sitä, että Slovakian kansa on tällä hetkellä ulkopolitiikan suhteen selvästi jakautunut kahtia.

- Slovakiassa on presidentinvaalien ja aikaisempienkin vaalien perusteella aika selvä vastakkainasettelu ja kuilu itää enemmän ymmärtävien ja länttä enemmän ymmärtävien välillä.

Tilanne on siis erilainen kuin naapurimaissa Puolassa ja Tshekissä, joissa kansan vankka enemmistö on Ukrainan tukena.

Ficon valtaannousun myötä Slovakiasta veikkailtiin EU-tasolla tärkeää liittolaista Viktor Orbanin Unkarille, mutta käytännössä maiden välinen koordinaatio on jäänyt vähäiseksi. Esimerkki tästä nähtiin talvella, kun Slovakia jätti Unkarin yksin vastustamaan uutta EU-tukipakettia Ukrainalle.

