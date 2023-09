”Asioita kaunistellaan ja ihmisiä harhautetaan” – SDP:n varapuheenjohtaja ryöpyttää hallitusta päätöstensä vaikutusten piilottelusta

Razmyarin mukaan hallituksen päätökset heikentävät Suomea, eivät vähennä valtion lainanottoa ja vaikeuttavat entisestään pienituloisten ja heikoimmassa asemassa olevien arkea.

– Orpon hallituksen näytelmä budjettiriihen päätösten ympärillä on totaalista kansalaisten sumutusta. Nelikko ottaa itselleen kunnian edellisen hallituksen perinnöstä, kuten hyvästä työllisyyspolitiikasta ja TKI-toiminnan edistämisestä. Omat, kansalaisten toimeentuloa romuttavat ja talouden kestävyyttä heikentävät päätöksensä se yrittää piilottaa julkisuudelta, Razmyar sanoo tiedotteessa.

Razmyarin mukaan Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen politiikka heikentää Suomen kilpailukykyä ja kansalaisten hyvinvointia, mutta hallitus vaikenee päätöstensä vaikutuksista.

– Suunnitelluista leikkauksista on lähes mahdoton ottaa selkoa. Esimerkiksi asumistuen leikkaukset on piilotettu niin, että kokonaisuutta on vaikea hahmottaa, Razmyar moittii.