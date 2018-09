Assangen lähipiiriin kuuluva Wikileaksin tietoturva-asiantuntija katosi Norjassa

Wikileaksin Twitter-päivityksen mukaan hollantilainen Arjen Kamphuis on nähty viimeksi lähes kaksi viikkoa sitten 20. elokuuta Bodössä, Pohjois-Norjassa, josta hänen oli tarkoitus matkustaa junalla Trondheimiin. Kamphuis oli ostanut lentolipun Trondheimista 22. elokuuta lähtevälle lennolle.

Poliisin tiedottaja kertoi sunnuntaina, että heillä ei ole tietoa Kamphuisin olinpaikasta. Tiedottajan mukaan poliisi ei aio spekuloida, mitä kadonneelle asiantuntijalle on voinut tapahtua.

Wikileaksin arvioiden mukaan Kamphuis olisi kadonnut Bodössä, Trondheimissa tai niiden välisellä junamatkalla, joka kestää noin kymmenen tuntia. Wikileaksin tviitti katoamisesta herätti sosiaalisessa mediassa salaliittoteorioita tietoturvaekspertin kohtalosta.

Kadonnut Kamphuis on Wikileaksin perustajan Julian Assangen lähipiiriä.

.@JulianAssange associate and author of "Information Security for Journalists" @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI

— WikiLeaks (@wikileaks) August 31, 2018